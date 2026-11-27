Надія Савченко — українська військовослужбовиця, колишня народна депутатка та Герой України. Широку популярність вона здобула після потрапляння в полон на Донбасі у 2014 році та ув’язнення в Росії, де її засудили до 22 років позбавлення волі. Після повернення додому Савченко розпочала політичну кар’єру, але згодом опинилася в центрі резонансного кримінального провадження в Україні. Після початку повномасштабного російського вторгнення вона знову долучилася до Сил оборони. Станом на листопад 2026 року Савченко має звання майора ЗСУ та обіймає посаду заступниці командира батальйону.

Біографія

Надія Вікторівна Савченко народилася 11 травня 1981 року в Києві. Після закінчення школи у 1998 році здобула фах модельєра-дизайнера. Також протягом року навчалася на факультеті філології та масових комунікацій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

Військову службу Савченко розпочала за контрактом у залізничних військах, де працювала радисткою. Пізніше перейшла до 95-ї аеромобільної бригади, яка базувалася в Житомирі. У 2004–2005 роках у складі українського миротворчого контингенту вона шість місяців перебувала в Іраку. Там служила стрільцем у складі 72-го окремого механізованого батальйону.

Після повернення Савченко вирішила здобути льотну освіту. У 2005–2009 роках навчалася в Харківському університеті Повітряних сил. Після завершення навчання служила штурманом-оператором вертольота Мі-24 у 3-му окремому полку армійської авіації. Її місцем служби було місто Броди Львівської області.

Під час Революції гідності Савченко перебувала в Києві та брала участь у протестах на Майдані Незалежності. У січні 2014 року вона була серед учасників сутичок на вулиці Грушевського.

Навесні того ж року Савченко долучилася до добровольчого батальйону «Айдар» і вирушила в зону бойових дій на сході України. 17 червня 2014 року під час бою поблизу селища Металіст Луганської області вона потрапила в полон до проросійських бойовиків. На початку липня її вивезли до Росії, де проти неї відкрили кримінальну справу.

Російське слідство звинуватило українку в причетності до загибелі журналістів Ігоря Корнелюка та Антона Волошина під час обстрілу Луганщини. Савченко заперечувала обвинувачення. 22 березня 2016 року Донецький міський суд Ростовської області засудив її до 22 років ув’язнення. Правозахисні організації та представники міжнародної спільноти критикували процес і вимагали її звільнення. 25 травня 2016 року Савченко повернулася до України в межах обміну на російських військовослужбовців Євгена Єрофєєва та Олександра Александрова.

Ще під час перебування в російському СІЗО Савченко стала політичною фігурою. У вересні 2014 року партія «Батьківщина» включила її до виборчого списку під першим номером. У листопаді вона отримала мандат народної депутатки VIII скликання. Працювала в Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, а також була членкинею української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи.

У жовтні 2016 року Савченко вийшла з «Батьківщини». Згодом вона очолила політичну силу «Громадська платформа Надії Савченко». У березні 2018 року Верховна Рада надала згоду на її арешт після висунення підозри в підготовці терористичного акту та насильницької зміни конституційного ладу. Сама Савченко заперечувала причетність до злочинів. У квітні 2019 року суд звільнив її з-під варти через завершення строку запобіжного заходу. Її депутатські повноваження завершилися 29 серпня 2019 року.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Савченко повернулася до військової служби. У 2026 році вона отримала звання майора. В інтерв’ю, оприлюдненому в листопаді 2026 року, розповіла, що служить у піхоті на Харківському напрямку та працює заступницею командира батальйону. Раніше вона була командиркою взводу та роти.

Цікаві факти

Савченко має досвід не лише військової служби, а й авіації. За даними її біографічного досьє, вона мала 170 годин нальоту та здійснила 45 стрибків із парашутом. Під час навчання готувалася як штурманка реактивного бомбардувальника Су-24, однак згодом її направили на вертоліт Мі-24.

Під час ув’язнення в Росії Савченко неодноразово оголошувала голодування. В одному з інтерв’ю вона розповідала, що в полоні малювала на папері проєкт майбутнього будинку, розраховувала його площу та уявляла, як житиме після звільнення. За її словами, це допомагало зосереджуватися на майбутньому.

У листопаді 2026 року Савченко розповіла в інтерв’ю, що не прагнула створювати традиційну сім’ю та не планувала мати чоловіка й дітей. Вона зазначила, що найближчими людьми для неї є мама, сестра Віра та друзі. Серед планів на життя після війни називала подорожі, роботу з глиною та власний будинок.

Після повернення з російського полону Савченко стала однією з найбільш обговорюваних політичних фігур країни. Її публічні заяви та окремі політичні контакти викликали гостру реакцію в суспільстві. Зокрема, у 2018 році Генеральна прокуратура заявляла про можливі зв’язки Савченко з Віктором Рубаном у справі щодо підготовки теракту. Савченко відкидала звинувачення. У 2021 році суд повернув обвинувальний акт у цій справі прокурору, а остаточного обвинувального вироку щодо неї не було.

Відповіді на питання про Надію Савченко

Скільки років Надії Савченко?

Надія Савченко народилася 11 травня 1981 року. У листопаді 2026 року їй 45 років. Місце її народження — Київ.

Яка освіта у Надії Савченко?

Після школи вона здобула спеціальність модельєра-дизайнера та рік навчалася в університеті «Україна». У 2009 році закінчила Харківський університет Повітряних сил. Після цього служила штурманом-оператором вертольота Мі-24.

Чому Надія Савченко потрапила до російської в’язниці?

У червні 2014 року вона потрапила в полон до проросійських бойовиків під час бойових дій на Луганщині. Згодом її вивезли до Росії, де звинуватили в причетності до загибелі двох російських журналістів. У березні 2016 року російський суд призначив їй 22 роки ув’язнення, а в травні того ж року її звільнили в межах обміну.

Де зараз служить Надія Савченко?

Станом на листопад 2026 року вона служить у Збройних силах України в званні майора. В інтерв’ю Савченко повідомила, що обіймає посаду заступниці командира батальйону та працює на Харківському напрямку. Назву підрозділу вона публічно не розкриває.

Чи є у Надії Савченко чоловік і діти?

За власними словами Савченко, вона ніколи не прагнула шлюбу та материнства. Вона не повідомляла про чоловіка чи дітей. Найближчими членами родини називає маму та сестру Віру.