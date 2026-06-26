Надія Матвєєва: біографія та цікаві факти про телеведучу
2026-26-06    126

Надія Матвєєва: біографія та цікаві факти про телеведучу

Надія Матвєєва — українська телеведуча, журналістка та радіоведуча, яка здобула широку популярність завдяки роботі на телеканалі СТБ. Найбільше глядачам вона запам’яталася як ведуча проєкту «Все буде добре», де багато років допомагала експертам розкривати теми здоров’я, побуту, психології та стосунків. До приходу на національне телебачення вона пройшла шлях від роботи на регіональному радіо й телебаченні до всеукраїнської популярності. Матвєєва також бере участь у соціальних та мотиваційних проєктах, присвячених особистісному розвитку та психологічній підтримці. Її професійна діяльність охоплює телебачення, радіо, журналістику та публічні виступи.

Біографія

Надія Матвєєва народилася 15 листопада 1968 року в Керчі. Після закінчення школи із золотою медаллю вступила до Московського енергетичного інституту, однак навчання не завершила. Пізніше переїхала до Кременчука, де продовжила освіту в університеті економіки, управління та інформаційних технологій, здобувши економічну спеціальність.

Професійну кар’єру в медіа розпочала у 1991 році. Працювала ведучою та редакторкою прямого ефіру на місцевому радіо в Кременчуці, була ведучою телевізійних програм, шеф-редакторкою друкованого видання в Черкасах, а згодом переїхала до Києва, де стала ведучою ранкового шоу на «Русском Радио».

У 2012 році Надія Матвєєва пройшла кастинг на телеканал СТБ і стала ведучою популярного тележурналу «Все буде добре». Саме цей проєкт приніс їй загальноукраїнське визнання. Після завершення програми телеведуча залишилася співпрацювати з каналом, беручи участь в інших телевізійних проєктах, зокрема як експертка та ведуча спеціальних форматів.

Цікаві факти

Справжнє ім’я телеведучої — Людмила. У відкритих джерелах зазначається, що згодом вона змінила його на Надію.

До початку телевізійної кар’єри Матвєєва працювала не лише на радіо, а й у друкованих медіа, поєднуючи журналістику з редакторською діяльністю. Саме цей досвід допоміг їй сформувати професійний стиль ведення ефіру.

Відомо, що телеведуча була двічі одружена. Від першого шлюбу має сина Владислава. Деталі особистого життя Надія Матвєєва публічно розкриває вибірково, тому значна частина приватної інформації не коментується.

У відкритих джерелах немає інформації про гучні корупційні чи кримінальні скандали за участю телеведучої. Основна увага медіа зосереджувалася на її телевізійній кар’єрі, змінах у професійній діяльності та публічних інтерв’ю.

Після завершення «Все буде добре» Надія продовжила працювати в телевізійній сфері, брати участь у мотиваційних проєктах та виступати як спікерка на заходах, присвячених темам саморозвитку й психологічного благополуччя.

Відповіді на питання про персону

Коли народилася Надія Матвєєва?

Телеведуча народилася 15 листопада 1968 року в Керчі. Саме там минули її дитячі та юнацькі роки. Після школи вона переїхала для здобуття вищої освіти.

Чим відома Надія Матвєєва?

Найбільшу популярність вона здобула як ведуча телевізійного проєкту «Все буде добре» на телеканалі СТБ. Також працювала на радіо, регіональному телебаченні та в журналістиці. Її професійний досвід охоплює понад три десятиліття.

Яку освіту має Надія Матвєєва?

Спочатку вона навчалася в Московському енергетичному інституті, однак не завершила навчання там. Згодом отримала економічну освіту у Кременчуці. Саме після цього повністю зосередилася на роботі в медіа.

Чи є у Надії Матвєєвої діти?

Так. У відкритих джерелах зазначено, що телеведуча має сина Владислава від першого шлюбу. Інших офіційно підтверджених відомостей про дітей немає.

Чим займається Надія Матвєєва зараз?

Вона продовжує брати участь у телевізійних і публічних проєктах, проводить мотиваційні зустрічі та виступає як експертка з тем особистісного розвитку. Також бере участь у спеціальних телевізійних форматах і медіазаходах.

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