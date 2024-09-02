Національний кешбек запрацював відсьогодні. Що треба знати та як його активувати?
2024-02-09    110

Національний кешбек запрацював відсьогодні. Що треба знати та як його активувати?

Після придбання товарів українського виробництва покупець отримуватиме компенсацію у розмірі 10% від вартості товару. Суму нарахованого й виплаченого кешбеку можна перевірити в застосунку «Дія». Участь у програмі є добровільною як для покупців, так і для продавців та виробників.

Витрачати отриманий кешбек можна на:

  • медичні послуги, спорт, кіно, заклади харчування;
  • інші товари та послуги українського бізнесу. 
  • оплата комунальних послуг та мобільного зв’язку;
  • донати Силам Оборони України.

В середньому ви зможете отримувати 500–1000 грн в місяць впродовж вересня — грудня. Максимальна сума, яку можна отримати за місяць, становить 3000 грн.

Як активувати послугу? Отримати кешбек за купівлю українських товарів зможуть усі повнолітні громадяни.

Що потрібно зробити:

  • відкрити в своєму банку чи додатку спеціальний рахунок і отримати картку;
  • дати згоду на передачу даних про транзакції прив’язаної картки;
  • активувати послугу «Національний кешбек» в мобільному додатку «Дія». 
Національний кешбек
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