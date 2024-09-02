Національний кешбек запрацював відсьогодні. Що треба знати та як його активувати?

Після придбання товарів українського виробництва покупець отримуватиме компенсацію у розмірі 10% від вартості товару. Суму нарахованого й виплаченого кешбеку можна перевірити в застосунку «Дія». Участь у програмі є добровільною як для покупців, так і для продавців та виробників.
Витрачати отриманий кешбек можна на:
- медичні послуги, спорт, кіно, заклади харчування;
- інші товари та послуги українського бізнесу.
- оплата комунальних послуг та мобільного зв’язку;
- донати Силам Оборони України.
В середньому ви зможете отримувати 500–1000 грн в місяць впродовж вересня — грудня. Максимальна сума, яку можна отримати за місяць, становить 3000 грн.
Як активувати послугу? Отримати кешбек за купівлю українських товарів зможуть усі повнолітні громадяни.
Що потрібно зробити:
- відкрити в своєму банку чи додатку спеціальний рахунок і отримати картку;
- дати згоду на передачу даних про транзакції прив’язаної картки;
- активувати послугу «Національний кешбек» в мобільному додатку «Дія».