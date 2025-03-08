Нацгвардії дозволять використовувати електрошокери

Верховна Рада розгляне законопроект про те, що Нацгвардія зможе застосовувати засоби примусової зупинки автомобіля, кайданки та електрошокери.

У редакції, схваленій за основу, у ст. 15 Закону пропонується врегулювати, що військовослужбовці Нацгвардії під час виконання повноважень уповноважені використовувати та застосовувати такі заходи примусу:

▪️фізичний вплив;

▪️спеціальні засоби;

▪️зброю, озброєння та бойову техніку;

▪️озброєння повітряних суден.

Військовослужбовці Національної гвардії України мають право застосовувати фізичний вплив для:

▪️забезпечення особистої безпеки та/або безпеки інших осіб;

▪️припинення правопорушення;

▪️затримання особи, яка вчинила правопорушення.

Таким чином, військовослужбовців Національної гвардії наділять правом застосовувати засоби примусової зупинки автомобіля, водій якого не виконав законні вимоги військовослужбовця або намагається уникнути проходження контролю на КПП.