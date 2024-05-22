Нацгвардія тепер може вікористовувати кийки та електрошокери против водіїв

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект, що наділяє військовослужбовців Нацгвардії правом застосовувати засоби примусової зупинки автомобіля, водій якого не виконав законні вимоги військовослужбовця або намагається уникнути контролю на КПП.

Що це за засоби: