Нацгвардія тепер може вікористовувати кийки та електрошокери против водіїв
2024-22-05    143

Нацгвардія тепер може вікористовувати кийки та електрошокери против водіїв

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект, що наділяє військовослужбовців Нацгвардії правом застосовувати засоби примусової зупинки автомобіля, водій якого не виконав законні вимоги військовослужбовця або намагається уникнути контролю на КПП.

Що це за засоби:

  • наручники,
  • сітки для зв’язування,
  • захисні бар’єри,
  • турнікети,
  • гумові та пластикові кийки,
  • електрошокові пристрої контактної,
  • контактно-дистанційної дії,
  • засоби примусової зупинки транспортного засобу,
  • гранати та боєприпаси світлозвукової дії,
  • водомети,
  • бронемашини без встановленої на них штатної озброєння та інші спеціальні (спеціалізовані) транспортні засоби,
  • безпілотні повітряні судна,
  • засоби радіоелектронної протидії.
Нацгвардія
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