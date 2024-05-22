Нацгвардія тепер може вікористовувати кийки та електрошокери против водіїв

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект, що наділяє військовослужбовців Нацгвардії правом застосовувати засоби примусової зупинки автомобіля, водій якого не виконав законні вимоги військовослужбовця або намагається уникнути контролю на КПП.
Що це за засоби:
- наручники,
- сітки для зв’язування,
- захисні бар’єри,
- турнікети,
- гумові та пластикові кийки,
- електрошокові пристрої контактної,
- контактно-дистанційної дії,
- засоби примусової зупинки транспортного засобу,
- гранати та боєприпаси світлозвукової дії,
- водомети,
- бронемашини без встановленої на них штатної озброєння та інші спеціальні (спеціалізовані) транспортні засоби,
- безпілотні повітряні судна,
- засоби радіоелектронної протидії.