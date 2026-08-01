Нацбанк запровадив нові правила примусового списання коштів із рахунків боржників
2026-01-08    134

Нацбанк запровадив нові правила примусового списання коштів із рахунків боржників

З 1 серпня 2026 року в Україні набули чинності зміни до правил примусового списання коштів із банківських рахунків боржників, затверджені Національним банком України. Відтепер, якщо на рахунку недостатньо коштів для повного погашення податкового боргу, банк не повертатиме платіжну вимогу без виконання, а чекатиме надходження грошей і автоматично списуватиме їх у межах суми заборгованості. Одночасно під час сплати податків обов’язковим реквізитом у платіжних документах став «Код платника».

Новий порядок змінює механізм виконання платіжних інструкцій стягувачів у випадках, коли коштів на рахунку боржника недостатньо. Якщо раніше документ міг бути повернений без виконання через відсутність необхідної суми, то тепер банк зобов’язаний зберігати його в роботі та контролювати подальші надходження на рахунок клієнта. Після зарахування коштів списання здійснюватиметься автоматично до повного виконання вимоги в межах наявних коштів.

У Національному банку пояснили, що зміни спрямовані на вдосконалення процедури виконання рішень щодо стягнення податкового боргу та приведення банківських процедур у відповідність до вимог податкового законодавства. Новий механізм покликаний забезпечити безперервність виконання документів про стягнення без необхідності повторного надсилання вимог контролюючими органами.

Ще одне нововведення стосується оформлення платіжних документів. Відтепер під час сплати податків обов’язковим є заповнення реквізиту «Код платника». Ця вимога поширюється на всі відповідні платежі та має забезпечити коректну ідентифікацію платника податків під час обробки платежів і зарахування коштів до бюджету.

Для впровадження нових вимог Національний банк надав банкам перехідний період тривалістю один місяць. За цей час фінансові установи повинні модернізувати власні інформаційні системи, налаштувати автоматичне виконання нових процедур та забезпечити коректне формування платіжних документів відповідно до оновлених правил.

Зміни можуть вплинути як на фізичних осіб, так і на підприємства, які мають податкову заборгованість. У разі надходження будь-яких коштів на рахунок після отримання банком документа про примусове стягнення вони можуть бути автоматично спрямовані на погашення боргу до його повного закриття. Це означає, що боржникам необхідно враховувати новий механізм під час планування фінансових операцій.

Оновлення також має практичне значення для державних органів, відповідальних за адміністрування податків. Автоматичне виконання платіжних вимог скорочує кількість повторних процедур стягнення та зменшує адміністративне навантаження, пов’язане з повторним оформленням документів у випадках, коли на рахунках боржників тимчасово відсутні кошти.

Національний банк регулярно переглядає нормативну базу у сфері безготівкових розрахунків та виконання платіжних операцій відповідно до змін у законодавстві. Регулятор координує ці процеси з Міністерством фінансів, Державною податковою службою та іншими державними органами для уніфікації процедур виконання фінансових зобов’язань.

Примусове списання коштів здійснюється виключно на підставі документів, передбачених законодавством, а банки виконують функцію технічного виконавця таких вимог. При цьому порядок стягнення, права боржників та підстави для застосування відповідних заходів визначаються нормами Податкового кодексу та іншими законодавчими актами.

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