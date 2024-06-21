Нацбанк заборонив оплачувати азартні ігри з кредитних карток

НБУ з 22 червня заборонив оплачувати азартні ігри в інтернет кредитними коштами. Заборона міститься у його постанові №21, опублікованій сьогодні.
На практиці він означає, що українці не зможуть безпосередньо з кредитних карток чи з кредитних лімітів на дебетних картках оплачувати гру в інтернеті. Звичайно, йдеться про легальних операторів грального ринку, які отримали ліцензії в КРАЇЛ (Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей).
Здійснювати платежі на користь нелегальних гральних структур було заборонено завжди і НБУ намагався за допомогою банків блокувати такі транзакції, хоч повністю закрити цю схему фінансистам не вдається. Оскільки широко використовуються p2p-платежі і де-факто гроші ходять не між організаціями, а між рахунками фізосіб.
У банках визнають, що за останній рік їм стали частіше надходити скарги від родичів ігроманів на використання грошей із кредиток, особливо від близьких людей із ігровою залежністю (лудоманів). Проте вони впевнені, що сьогоднішня заборона НБУ не дозволить вирішити цю проблему, оскільки українці навчаться дуже швидко її обминати.
«З документа зрозуміло, що скарги на гру в кредит (за кошти з кредитних карток) надходять не лише до самих фінустанов, а й до Нацбанку. Проте регулятор ніяк не вирішив цієї проблеми, а просто відбувся відпискою — зняв із себе відповідальність. Тепер люди не зможуть безпосередньо з кредитних карток платити гральним організаціям. Тільки це. Але достатньо людині перекинути кошти з кредитки на будь-яку іншу картку, в ідеалі — на карту в іншому банку, і вона вже може оплачувати все, що захоче, та гру в тому числі. Адже другий банк бачить, що клієнт перекинув гроші сам собі, і гадки не має, що вони кредитні. Клопітніший варіант, який навряд чи активно використовуватимуть, — зняти з кредитної картки готівку, але там комісії по 4-5% суми. Отже, питання з грою за кредитні гроші залишиться актуальним», – пояснили в одному з банків.