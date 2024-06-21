Нацбанк заборонив оплачувати азартні ігри з кредитних карток

НБУ з 22 червня заборонив оплачувати азартні ігри в інтернет кредитними коштами. Заборона міститься у його постанові №21, опублікованій сьогодні.

На практиці він означає, що українці не зможуть безпосередньо з кредитних карток чи з кредитних лімітів на дебетних картках оплачувати гру в інтернеті. Звичайно, йдеться про легальних операторів грального ринку, які отримали ліцензії в КРАЇЛ (Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей).

Здійснювати платежі на користь нелегальних гральних структур було заборонено завжди і НБУ намагався за допомогою банків блокувати такі транзакції, хоч повністю закрити цю схему фінансистам не вдається. Оскільки широко використовуються p2p-платежі і де-факто гроші ходять не між організаціями, а між рахунками фізосіб.

У банках визнають, що за останній рік їм стали частіше надходити скарги від родичів ігроманів на використання грошей із кредиток, особливо від близьких людей із ігровою залежністю (лудоманів). Проте вони впевнені, що сьогоднішня заборона НБУ не дозволить вирішити цю проблему, оскільки українці навчаться дуже швидко її обминати.