Нацбанк України опустив облікову ставку на 0,5%

Правління Національного банку ухвалило рішення щодо зниження з 14 червня розміру облікової ставки на 0,5% — до 13% річних, заявив голова НБУ Андрій Пишний.
Він послався на все ще “стримані показники інфляції, поліпшення інфляційних очікувань і баланс ризиків для подальшої інфляційної динаміки, що триває”.
«Після тривалого періоду зниження інфляція залишилася незмінною у квітні і лише трохи зросла у травні – до 3,3% у річному обчисленні. Такі темпи зростання споживчих цін були нижчими, ніж очікував НБУ. Як і раніше, відхилення від прогнозу, насамперед, зумовлене стрімким здешевленням сирих продуктів харчування завдяки сприятливим погодним умовам, ефектам високих торішніх урожаїв та переорієнтації окремих виробників на внутрішній ринок», – сказав Пишний.
Він повідомив, що бюджетні потреби у травні — першій половині червня значною мірою фінансувалися за рахунок коштів, отриманих від міжнародних партнерів у попередні місяці.
А також повідомив, що найближчими тижнями очікується активізація надходжень зовнішньої допомоги: вже досягнуто угоди на рівні персоналу з четвертого перегляду програми розширеного фінансування, тому цього місяця очікується надходження $2,2 млрд від МВФ і ще 1,9 млрд євро від Євросоюзу.
Головним ризиком для української економіки Пишний називав продовження війни, але виділив інші:
- Виникнення додаткових бюджетних потреб підтримки обороноздатності чи покриття значних дефіцитів, зокрема у енергетичній сфері.
- Подальші поразки інфраструктури, насамперед енергетичної та портової, що обмежуватиме економічну активність та давитиме ціни.
- Продовження часткового блокування кордонів деякими країнами ЄС для вантажних перевезень, що стримуватиме експорт та подорожчатиме імпорт.
- Поглиблення негативних міграційних тенденцій.
«Крім того, потенційне підвищення непрямих податків та акцизів для фінансування бюджетних потреб може зробити додатковий внесок у показник інфляції цього року. Водночас воно підтримає обороноздатність країни та стійкість публічних фінансів», – сказав Пишний.
Також він додав, що українська влада очікує рішення про використання знерухомлених активів Росії за результатами засідання країн групи G7. У Нацбанку вважають, що це дозволить знизити інфляційний тиск та пожвавити відновлення економіки.