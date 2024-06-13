Нацбанк України опустив облікову ставку на 0,5%
2024-13-06    164

Нацбанк України опустив облікову ставку на 0,5%

Правління Національного банку ухвалило рішення щодо зниження з 14 червня розміру облікової ставки на 0,5% — до 13% річних, заявив голова НБУ Андрій Пишний.

Він послався на все ще “стримані показники інфляції, поліпшення інфляційних очікувань і баланс ризиків для подальшої інфляційної динаміки, що триває”.

«Після тривалого періоду зниження інфляція залишилася незмінною у квітні і лише трохи зросла у травні – до 3,3% у річному обчисленні. Такі темпи зростання споживчих цін були нижчими, ніж очікував НБУ. Як і раніше, відхилення від прогнозу, насамперед, зумовлене стрімким здешевленням сирих продуктів харчування завдяки сприятливим погодним умовам, ефектам високих торішніх урожаїв та переорієнтації окремих виробників на внутрішній ринок», – сказав Пишний.

Він повідомив, що бюджетні потреби у травні — першій половині червня значною мірою фінансувалися за рахунок коштів, отриманих від міжнародних партнерів у попередні місяці.

А також повідомив, що найближчими тижнями очікується активізація надходжень зовнішньої допомоги: вже досягнуто угоди на рівні персоналу з четвертого перегляду програми розширеного фінансування, тому цього місяця очікується надходження $2,2 млрд від МВФ і ще 1,9 млрд євро від Євросоюзу.

Головним ризиком для української економіки Пишний називав продовження війни, але виділив інші:

  1. Виникнення додаткових бюджетних потреб підтримки обороноздатності чи покриття значних дефіцитів, зокрема у енергетичній сфері.
  2. Подальші поразки інфраструктури, насамперед енергетичної та портової, що обмежуватиме економічну активність та давитиме ціни.
  3. Продовження часткового блокування кордонів деякими країнами ЄС для вантажних перевезень, що стримуватиме експорт та подорожчатиме імпорт.
  4. Поглиблення негативних міграційних тенденцій.

«Крім того, потенційне підвищення непрямих податків та акцизів для фінансування бюджетних потреб може зробити додатковий внесок у показник інфляції цього року. Водночас воно підтримає обороноздатність країни та стійкість публічних фінансів», – сказав Пишний.

Також він додав, що українська влада очікує рішення про використання знерухомлених активів Росії за результатами засідання країн групи G7. У Нацбанку вважають, що це дозволить знизити інфляційний тиск та пожвавити відновлення економіки.

НБУ, облікова ставка
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