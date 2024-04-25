Нацбанк опустив облікову ставку на 1%: як це вплине на курс гривні?
2024-25-04    105

Нацбанк опустив облікову ставку на 1%: як це вплине на курс гривні?

Сьогодні, 25 квітня, Національний банк ухвалив рішення про друге поспіль зниження своєї облікової ставки, цього разу на 1% річних – з 14,5% до 13,5%, заявив голова НБУ Андрій Пишний.

«З огляду на ослаблення фактичного та очікуваного цінового тиску, а також зниження ризиків надходження міжнародної фінансової підтримки, Національний банк продовжує цикл пом’якшення відсоткової політики. Це дозволить підтримати розвиток кредитування та відновлення економіки без додаткових ризиків для цінової та фінансової стабільності», – сказав він.

Попереднє зменшення відбулося 15 березня 2024 року та становило 0,5% річних.

Пишний відзначив уповільнення інфляції з 4,3% у лютому до 3,2% у березні. А також заявив про покращення інфляційного прогнозу НБУ на 2024 рік з 8,6 до 8,2%. Але при цьому НБУ погіршив свій прогноз щодо ВВП на 2024 рік з 3,6% до 3,0% через атаки Росії не енергетику та інші інфраструктурні об’єкти.

Пишний назвав такі актуальні військові ризики для економіки:

  1. Виникнення додаткових бюджетних потреб підтримки обороноздатності чи покриття значних дефіцитів, зокрема, в енергетичній сфері.
  2. Суттєві пошкодження інфраструктури, насамперед енергетичної та портової, що обмежуватиме економічну активність та тисне на ціни.
  3. Продовження часткового блокування кордонів деякими країнами ЄС для вантажних перевезень, що стримуватиме експорт та подорожчатиме імпорт.
  4. Поглиблення негативних міграційних тенденцій.
  5. Загострення ситуації на Близькому Сході, що, зокрема, збільшує для світової економіки ризики можливих перебоїв у постачанні енергоресурсів та їх подорожчанні.

Сьогоднішнє рішення Нацбанку щодо ставки матиме два ключові наслідки.

По-перше, зниження обліку напевно спровокує новий раунд зменшення відсоткових ставок за депозитами населення. Що підтверджується останніми подіями. Після рішення Нацбанку про попереднє просідання облікової ставки 15 березня 2024 року (на 0,5% — до 14,5%) річних середня доходність за гривневими вкладами фізосіб, що публікується регулятором, просіла на 0,23-0,36% річних за різними видами вкладень:

  • 3 місяці – з 14,38% до 14,02% річних;
  • 6 місяців – з 14,40% до 14,17% річних;
  • 12 місяців – з 14,28% до 13,98% річних.

При цьому нагадаємо, що це лише номінальні доходності, а реальні нижчі — банки віднімають 19,5% податків: 18% ПДФО (податок на доходи фізосіб) та 1,5% військовий збір. Отже, реальна ставка (за вирахуванням податків), наприклад, за 12-місячним вкладенням становить лише 11,25% річних, тобто трохи перевищує поточний рівень інфляції.

По-друге, можна не сумніватися, що зниження нацбанківської ставки виллється у посилення тиску на валютний ринок та на курс гривні. Це вже стало незаперечним правилом: чим менше люди та бізнес можуть заробляти на своїх гривневих вкладах, тим активніше вони займаються спекулятивними купівлями-продажами долара. Що виливається в розгойдування курсу гривня/долар та збільшення валютного продажу Нацбанку з його золотовалютних резервів.

Що також підтверджується практикою. З 15 березня до 25 квітня НБУ підняв офіційний курс долара 38,69 грн/$ до 39,47 грн/$. А також збільшив за останні 5 тижнів загальний обсяг продажу долара з резервів відразу на 69% — з $1,7 млрд (попередні 5 тижнів) до $2,9 млрд. Що чимало, особливо з урахуванням міжнародної допомоги, що нерівномірно виділяється Україні.

курс валют, НБУ, облікова ставка
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