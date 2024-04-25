Нацбанк опустив облікову ставку на 1%: як це вплине на курс гривні?

Сьогодні, 25 квітня, Національний банк ухвалив рішення про друге поспіль зниження своєї облікової ставки, цього разу на 1% річних – з 14,5% до 13,5%, заявив голова НБУ Андрій Пишний.
«З огляду на ослаблення фактичного та очікуваного цінового тиску, а також зниження ризиків надходження міжнародної фінансової підтримки, Національний банк продовжує цикл пом’якшення відсоткової політики. Це дозволить підтримати розвиток кредитування та відновлення економіки без додаткових ризиків для цінової та фінансової стабільності», – сказав він.
Попереднє зменшення відбулося 15 березня 2024 року та становило 0,5% річних.
Пишний відзначив уповільнення інфляції з 4,3% у лютому до 3,2% у березні. А також заявив про покращення інфляційного прогнозу НБУ на 2024 рік з 8,6 до 8,2%. Але при цьому НБУ погіршив свій прогноз щодо ВВП на 2024 рік з 3,6% до 3,0% через атаки Росії не енергетику та інші інфраструктурні об’єкти.
Пишний назвав такі актуальні військові ризики для економіки:
- Виникнення додаткових бюджетних потреб підтримки обороноздатності чи покриття значних дефіцитів, зокрема, в енергетичній сфері.
- Суттєві пошкодження інфраструктури, насамперед енергетичної та портової, що обмежуватиме економічну активність та тисне на ціни.
- Продовження часткового блокування кордонів деякими країнами ЄС для вантажних перевезень, що стримуватиме експорт та подорожчатиме імпорт.
- Поглиблення негативних міграційних тенденцій.
- Загострення ситуації на Близькому Сході, що, зокрема, збільшує для світової економіки ризики можливих перебоїв у постачанні енергоресурсів та їх подорожчанні.
Сьогоднішнє рішення Нацбанку щодо ставки матиме два ключові наслідки.
По-перше, зниження обліку напевно спровокує новий раунд зменшення відсоткових ставок за депозитами населення. Що підтверджується останніми подіями. Після рішення Нацбанку про попереднє просідання облікової ставки 15 березня 2024 року (на 0,5% — до 14,5%) річних середня доходність за гривневими вкладами фізосіб, що публікується регулятором, просіла на 0,23-0,36% річних за різними видами вкладень:
- 3 місяці – з 14,38% до 14,02% річних;
- 6 місяців – з 14,40% до 14,17% річних;
- 12 місяців – з 14,28% до 13,98% річних.
При цьому нагадаємо, що це лише номінальні доходності, а реальні нижчі — банки віднімають 19,5% податків: 18% ПДФО (податок на доходи фізосіб) та 1,5% військовий збір. Отже, реальна ставка (за вирахуванням податків), наприклад, за 12-місячним вкладенням становить лише 11,25% річних, тобто трохи перевищує поточний рівень інфляції.
По-друге, можна не сумніватися, що зниження нацбанківської ставки виллється у посилення тиску на валютний ринок та на курс гривні. Це вже стало незаперечним правилом: чим менше люди та бізнес можуть заробляти на своїх гривневих вкладах, тим активніше вони займаються спекулятивними купівлями-продажами долара. Що виливається в розгойдування курсу гривня/долар та збільшення валютного продажу Нацбанку з його золотовалютних резервів.
Що також підтверджується практикою. З 15 березня до 25 квітня НБУ підняв офіційний курс долара 38,69 грн/$ до 39,47 грн/$. А також збільшив за останні 5 тижнів загальний обсяг продажу долара з резервів відразу на 69% — з $1,7 млрд (попередні 5 тижнів) до $2,9 млрд. Що чимало, особливо з урахуванням міжнародної допомоги, що нерівномірно виділяється Україні.