НАБУ та САП викрили організацію, що «кришувала» кол-центри

НАБУ та САП викрили злочинну організацію, яку, за даними слідства, очолював один із керівників структурного підрозділу Офісу генерального прокурора. Учасники схеми систематично отримували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів за можливість безперешкодно працювати, а також займалися легалізацією отриманих коштів. Про викриття організації та результати спецоперації «Карфаген» антикорупційні органи повідомили 4 вересня.

За версією слідства, група забезпечувала «кришування» нелегальних кол-центрів, які працювали за шахрайськими схемами. За таку можливість їхні організатори мали передавати учасникам злочинної організації хабарі. Таким чином, правоохоронці розглядають справу не лише як діяльність окремих шахрайських офісів, а як можливу систему їхнього захисту від переслідування.

У НАБУ заявили, що встановили п’ятьох учасників організації. Усім повідомили про підозру у вчиненні злочинів, пов’язаних з організацією злочинної діяльності та легалізацією майна. Одним із фігурантів є посадовець Офісу генпрокурора, якого слідство вважає організатором схеми.

Окремо слідчі встановили фінансовий компонент діяльності групи. За даними правоохоронців, понад 20 млн грн учасники витратили на придбання нерухомості, цінностей та рухомого майна. Ще близько 12 млн грн активів, за версією слідства, вони приховали, оформлюючи їх через третіх осіб. Щонайменше 10 млн грн, за даними НАБУ, було легалізовано шляхом проведення операцій через банківські рахунки.

Таким чином, встановлена правоохоронцями сума пов’язаних із діяльністю організації активів перевищує 42 млн грн. При цьому ці показники не означають, що вся зазначена сума є безпосередньо розміром отриманих хабарів: йдеться про різні способи використання, приховування та легалізації активів, які слідство пов’язує зі злочинною діяльністю.

У межах «Карфагена» НАБУ також оприлюднило записи розмов фігурантів. На одному із записів обговорюється створення великої «імперії» та «королівства». Антикорупційне бюро подало ці матеріали як частину доказів у провадженні. Остаточну юридичну оцінку змісту записів та інших доказів має надати суд.

Раніше в межах цієї ж спецоперації стало відомо про затримання Сергія Кропиви. За повідомленнями українських медіа, він обіймав посаду заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП. До роботи в прокуратурі Кропива працював у Кіберполіції, а у 2022 році очолював один із підрозділів ОГП, пов’язаних із протидією кіберзлочинності.

Офіс генерального прокурора підтвердив проведення слідчих дій щодо свого працівника та заявив про співпрацю з НАБУ і САП. У відомстві повідомили, що посадовця, щодо якого здійснюється розслідування, відсторонять від виконання службових обов’язків. Водночас ОГП заперечував інформацію про обшуки у генерального прокурора Руслана Кравченка, тоді як окремі медіа з посиланням на власні джерела повідомляли про слідчі дії щодо нього та інших посадовців.

Справа «Карфаген» розслідується на тлі масштабної протидії шахрайським кол-центрам. За даними ОГП, протягом попередніх 12 місяців правоохоронці провели понад 1050 обшуків, припинили діяльність близько 340 нелегальних кол-центрів та заблокували понад 5000 операторських місць. У 147 кримінальних провадженнях понад 183 людям повідомили про підозру, а обвинувальні акти щодо 93 осіб уже направили до суду. До міжнародних розслідувань залучено 37 спільних слідчих груп за координації Євроюсту та підтримки Європолу.

Подальший розвиток справи залежатиме від того, чи зможе слідство довести конкретні ролі п’ятьох підозрюваних, джерела походження активів і механізм можливого захисту кол-центрів. Повідомлення про підозру та затримання не означають доведеності вини: відповідно до принципу презумпції невинуватості, остаточне рішення щодо кримінальної відповідальності ухвалює суд.

Операція «Карфаген» стала продовженням роботи НАБУ та САП у справах, де корупційні ризики виникають на стику державного сектору й організованої злочинності. Особливість нинішнього провадження полягає у тому, що слідство перевіряє не тільки походження коштів, а й можливе використання службового становища для забезпечення роботи нелегального бізнесу.