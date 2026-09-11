НАБУ розслідує справи щодо понад 60 нардепів, — FT

Національне антикорупційне бюро України розслідує кримінальні провадження щодо понад 60 народних депутатів, повідомив Financial Times керівник одного зі слідчих підрозділів НАБУ Олександр Абакумов. За його словами, зростання кількості парламентарів, які можуть опинитися у сфері розслідувань Бюро, створює для установи додаткові ризики.

Абакумов заявив, що НАБУ «зараз знаходиться у досить складній ситуації», оскільки збільшення кількості депутатів, які потрапляють під розслідування, може мати наслідки для законодавчої діяльності парламенту. Він пояснив, що за певної кількості таких парламентарів у них потенційно може бути достатньо голосів для внесення змін до законодавства, яке регулює роботу антикорупційного органу.

За даними FT, частина народних депутатів звинувачує НАБУ в тому, що Бюро перетворилося на політичного гравця та може використовуватися для зведення політичних рахунків. Керівництво НАБУ ці звинувачення відкидає та заперечує політичну мотивацію своєї діяльності.

Публічна дискусія навколо кількості проваджень щодо парламентарів відбувається на тлі ширшої напруги між антикорупційними органами та частиною політичного керівництва. Масштаб розслідувань означає, що потенційні рішення щодо повноважень НАБУ можуть безпосередньо перетинатися з інтересами депутатів, які самі перебувають у полі зору слідства.

У матеріалі Financial Times також йдеться про ширші наслідки роботи антикорупційних органів. Видання пов’язує активність НАБУ із поглибленням дефіциту досвідчених високопосадовців, уповільненням роботи Верховної Ради та політичними ризиками для президента Володимира Зеленського.

Окремим фактором залишається кадрове питання. Кримінальні провадження проти високопосадовців можуть призводити до відсторонення або звільнення чиновників, а пошук і призначення людей із необхідним досвідом займає додатковий час. Це, за оцінкою FT, здатне впливати на спроможність державних структур працювати в умовах війни.

Для парламенту ситуація створює інший тип ризику: депутати, щодо яких ведуться розслідування, одночасно беруть участь у голосуваннях за закони та рішення, які можуть стосуватися діяльності правоохоронних органів. Абакумов фактично звернув увагу на можливість виникнення конфлікту інтересів, якщо кількість таких парламентарів зростатиме.

НАБУ є одним із ключових органів антикорупційної інфраструктури, створеної після 2014 року. Бюро спеціалізується на розслідуванні корупційних злочинів, вчинених високопосадовцями, тоді як процесуальне керівництво у справах НАБУ здійснює Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Остаточні рішення щодо вини підозрюваних ухвалює суд, тому сам факт перебування депутата у сфері розслідування не означає встановлення його вини.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від результатів конкретних кримінальних проваджень та від політичної позиції Верховної Ради щодо законодавства, яке визначає повноваження антикорупційних органів. Водночас точний перелік депутатів, про яких говорив Абакумов, у наведеній заяві не оприлюднений.