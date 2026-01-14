НАБУ “наїхало” на Юлію Тимошенко

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили, що викрили на корупційних діях керівника однієї з фракцій парламенту. У заяві НАБУ не називається прізвище, проте джерело ВВС News Україна у бюро вказує, що це лідерка партії та фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

“Викрили керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів, які належать до фракцій, не очолюваних цією особою, за голосування “за” або “проти” конкретних законопроєктів”, – йдеться у заяві НАБУ.

НАБУ обіцяє надати деталі згодом, а видання “Українська правда” додає, що зараз тривають обшуки в офісі “Батьківщини” в Києві на вулиці Турівській.

Депутат парламенту Олексій Гончаренко також вказує, що мова йде про Тимошенко. Вона, за його даними, нібито вела певні перемовини про перехід або неформальне долучення до фракції Батьківщина за гроші, а хтось це записав і передав НАБУ.

Останніми роками Юлія Тимошенко та її команда послідовно критикували роботу новостворених антикорупційних органів, зокрема НАБУ та САП.