НАБУ і САП заперечили звинувачення Кравченка щодо Кривоноса
2026-14-09    173

НАБУ і САП заперечили звинувачення Кравченка щодо Кривоноса

НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заперечили звинувачення генерального прокурора Руслана Кравченка, який заявив про підписання підозр директору НАБУ Семену Кривоносу та людині, близькій до керівника САП Олександра Клименка. В антикорупційних органах 14 вересня заявили, що Кривонос офіційно не отримував повідомлення про підозру, а дії генпрокурора назвали продовженням системної атаки на незалежні антикорупційні органи.

У НАБУ заявили, що поширені Кравченком твердження не відповідають дійсності. Бюро заперечило звинувачення щодо копіювання або викрадення матеріалів кримінальних проваджень під час обшуків, а також відкинуло заяви про нібито пропозиції гарантій недоторканності в обмін на відмову від кримінального переслідування.

У САП також відкинули твердження генерального прокурора щодо людини, яку він пов’язав із керівником прокуратури. За словами Кравченка, цій особі інкримінують вплив на суддів Вищого антикорупційного суду, пропозицію неправомірної вигоди та сприяння ухиленню від мобілізації. Антикорупційна прокуратура не погодилася з викладеною генпрокурором оцінкою подій.

НАБУ окремо наголосило на процесуальному статусі Кривоноса. У бюро заявили, що його директор не отримував офіційного повідомлення про підозру, попри публічну заяву Кравченка про підписання відповідного документа. Таким чином, між заявою генпрокурора про підписану підозру та фактичним врученням документа існує відмінність, яка може мати значення для подальшого кримінального процесу.

В антикорупційному органі пов’язують нинішню ситуацію з протистоянням, яке, за їхньою оцінкою, триває з минулого літа. НАБУ і САП назвали кримінальне переслідування своїх керівників частиною системної атаки на незалежність органів, які займаються розслідуванням корупційних злочинів високопосадовців.

До публічної дискусії долучився Центр протидії корупції, який підтримує незалежність НАБУ і САП. Організація заявила, що дії Кравченка щодо Кривоноса могли бути узгоджені з президентом Володимиром Зеленським. У ЦПК також стверджують, що генеральний прокурор у ніч на 14 вересня виїхав за кордон.

«Кравченко в обмін на можливість виїхати за кордон підписав підозру директору НАБУ», — заявили в Центрі протидії корупції. Там наголосили, що, за їхньою інформацією, виїзд генпрокурора за межі країни був можливий лише за згодою та дозволом президента.

Кравченко раніше пов’язав рішення щодо підозр із розслідуваннями, які стосуються представників НАБУ і САП. Він заявив, що під час обшуків антикорупційні органи нібито отримали та скопіювали матеріали справ щодо їхніх керівників і працівників. Генпрокурор також стверджував, що раніше політичне керівництво стримувало ухвалення відповідних процесуальних рішень.

Президент Зеленський у відповідь закликав Верховну Раду звільнити Кравченка з посади генерального прокурора. За словами глави держави, процедура відставки має бути проведена без зволікань. Таким чином, заява про підозру Кривоносу прозвучала одночасно з політичною кризою навколо керівника Офісу генерального прокурора.

Подальший розвиток справи залежатиме від того, чи буде Кривоносу фактично вручено повідомлення про підозру та які процесуальні дії після цього здійснюватимуть правоохоронні органи. Окремим питанням залишається правова оцінка тверджень сторін щодо обшуків, доступу до матеріалів проваджень і можливого втручання в роботу антикорупційних органів.

Семен Кривонос очолив НАБУ у березні 2023 року після конкурсного відбору. До призначення він працював у державному секторі, зокрема керував ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» та обіймав керівні посади у структурах, пов’язаних із містобудівним контролем. НАБУ є органом досудового розслідування, тоді як САП здійснює процесуальне керівництво у справах бюро та підтримує державне обвинувачення в суді.

Руслан Кравченко був призначений генеральним прокурором у червні 2025 року. До цього він очолював Державну податкову службу, а раніше працював у прокуратурі та військовій юстиції. Олександр Клименко керує САП із липня 2022 року після перемоги у відкритому конкурсі. Його призначення стало одним із кроків для посилення інституційної спроможності антикорупційної прокуратури.

НАБУ, Олександр Клименко, Руслан Кравченко, САП, Семен Кривонос
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