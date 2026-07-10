На Землю потрапляє пил від невідомого астероїда, заявили вчені
2026-10-07    60

На Землю потрапляє пил від невідомого астероїда, заявили вчені

Міжнародна група дослідників виявила докази того, що частина космічного пилу, який щороку осідає на Землі, може походити від невідомого астероїда або групи астероїдів, які досі не були ідентифіковані астрономами. Про результати дослідження стало відомо 10 липня. Аналіз мікрометеоритів, зібраних в Антарктиді та на дахах міських будівель, показав унікальний хімічний склад, який не відповідає жодному із відомих типів метеоритної речовини.

За оцінками науковців, щороку в атмосферу Землі потрапляють тисячі тонн космічного пилу. Більшість цих частинок повністю згорає під час проходження атмосфери, однак частина мікроскопічних уламків досягає поверхні планети. Саме вони стали предметом нового дослідження, яке може змінити уявлення про походження міжпланетної речовини, що постійно потрапляє на Землю.

Об’єктами аналізу стали мікрометеорити — крихітні сферичні частинки діаметром від кількох десятків до кількох сотень мікрометрів. Вони утворюються під час входження космічного матеріалу в атмосферу, коли уламки плавляться від високої температури, а потім швидко охолоджуються, набуваючи характерної склоподібної форми. Для дослідження застосували електронну мікроскопію, ізотопний аналіз та вивчення хімічного складу зразків.

Найбільшу увагу фахівців привернула група частинок, що мала незвичне поєднання властивостей. Вчені зафіксували низький вміст ізотопу кисню-16 та підвищену концентрацію сірки. Подібний хімічний «відбиток» не збігається з характеристиками жодного з метеоритів, які сьогодні представлені у світових наукових колекціях. Саме це стало підставою висунути припущення про існування материнського небесного тіла, матеріал якого досі не потрапляв на Землю у вигляді великих уламків.

Комп’ютерне моделювання траєкторій показало, що швидкість входження цих частинок в атмосферу більше відповідає навколоземним астероїдам, ніж об’єктам із головного поясу астероїдів між Марсом і Юпітером. Це свідчить про те, що джерело загадкового пилу може перебувати значно ближче до Землі, ніж вважалося раніше.

Автори роботи припускають, що невідомий астероїд міг рухатися орбітою, яка перетинає земну, щонайменше протягом одного мільйона років. За цей час космічне тіло поступово втрачало дрібні частинки, які регулярно потрапляли до атмосфери нашої планети. Якщо ця гіпотеза підтвердиться, вона допоможе пояснити походження частини космічного пилу, джерело якого досі залишалося невідомим.

На думку дослідників, потенційний об’єкт може належати до надзвичайно рідкісного класу багатих на вуглець астероїдів, близьких за складом до хондритів типу CY. Такі небесні тіла містять матеріал, що сформувався понад 4,5 мільярда років тому, ще на ранніх етапах існування Сонячної системи. Їхнє вивчення дає змогу отримати нові відомості про процеси формування планет та еволюцію первинної космічної речовини.

Дослідники підкреслюють, що навіть мікроскопічні частинки можуть свідчити про існування небесних тіл, які поки не вдалося безпосередньо спостерігати за допомогою телескопів. Подальший аналіз космічного пилу та пошук аналогічних зразків можуть допомогти астрономам відкрити нові астероїди, що перебувають поблизу орбіти Землі, а також уточнити сучасні моделі розподілу речовини в Сонячній системі.

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