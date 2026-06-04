Україна та Угорщина погодили 11 пунктів, які стосуються розширення прав національних меншин. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, оприлюднивши деталі домовленостей, що стали результатом переговорів між сторонами.

Згідно з оприлюдненою інформацією, зміни можуть торкнутися освітньої сфери, роботи органів місцевого самоврядування, виборчого процесу та використання мов національних меншин у публічному просторі. Одним із найбільш резонансних положень є вимога щодо володіння мовою національної меншини посадовцями у громадах, де представники такої меншини становлять понад 10% населення.

У випадку Закарпатської області це означатиме, що чиновники в окремих населених пунктах повинні будуть володіти угорською мовою для забезпечення комунікації з громадянами. Крім того, жителі таких громад отримають право звертатися до органів влади рідною мовою та отримувати відповіді нею.

Пакет домовленостей також передбачає суттєві зміни в освітній сфері. Школи, де навчаються представники національних меншин, можуть отримати офіційний статус «школи національної меншини». Керівництво таких закладів повинно буде володіти мовою відповідної меншини. Учням і педагогам дозволять спілкуватися рідною мовою поза межами навчального процесу, а дипломи та атестати планують дублювати мовою меншини.

Окремо передбачено переклад тестових завдань мовами національних меншин. Виняток становитимуть предмети, безпосередньо пов’язані з державною ідентичністю — українська мова та історія України. Для решти дисциплін можливий переклад завдань рідною мовою учнів.

Зміни можуть торкнутися і візуального оформлення населених пунктів. У громадах із значною часткою представників нацменшин дозволять дублювати назви вулиць, державних установ та інших офіційних об’єктів мовою меншини поряд із державною мовою.

Крім того, передбачається запровадження двомовності під час місцевих виборів. Агітаційні матеріали, інформаційні повідомлення та окремі елементи виборчого процесу можуть дублюватися мовою відповідної національної меншини.

Ще одним пунктом домовленостей є можливість проведення публічних заходів мовами національних меншин. Також допускається використання національної символіки поряд із державною символікою України під час культурних та громадських заходів.

Питання захисту прав угорської меншини на Закарпатті протягом останніх років залишалося одним із ключових у відносинах між Києвом та Будапештом. Угорщина неодноразово висловлювала претензії щодо мовного законодавства України та умов функціонування угорськомовної освіти. Водночас українська влада наголошувала, що забезпечує права всіх національних громад відповідно до європейських стандартів.

Наразі офіційного тексту погоджених змін не оприлюднено. Також відсутня інформація про конкретні терміни їхнього впровадження та механізми реалізації. Водночас оприлюднені пункти вже викликали активне обговорення як серед представників національних громад, так і серед українських політиків та експертів.