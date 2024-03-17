На заході України знайшли артефакти віком 1.4 млн. років

Стародавні кам’яні інструменти, знайдені на заході України і датовані віком 1.4 млн. років тому, можуть бути найстарішим свідченням присутності Homo в Європі. Про це, как пише Фраза, повідомляється у статті, опублікованій у журналі Nature.



Сколи кам’яних знарядь спочатку були виявлені на стоянці первісної людини Королево у Закарпатській області України. У новому дослідженні вченим вдалося датувати шари осадової породи, в якій знаходилися фрагменти артефактів, і їх вік сягав понад мільйон років.



Поки що неясно, який саме вид стародавньої людини (або мавпи) виготовив ці інструменти, але, можливо, це був Homo erectus, перший вид, який освоїв використання вогню і здатний до прямоходіння. Кам’яні знаряддя, ймовірно, використовувалися для обробки м’яса і, можливо, зіскоблювання шкур тварин.



Найраніші кам’яні знаряддя цього були знайдені Східної Африці і датуються 2,8 мільйона років тому вони. Нова знахідка дозволяє припустити, що перші Homo, які залишили африканський континент, могли виживати у різних середовищах, зокрема з більш холодним кліматом.