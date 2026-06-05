На ЗАЕС запровадили локальне перемир’я через ризик аварії

На території Запорізької атомної електростанції запровадили локальне припинення бойових дій для проведення термінових ремонтних робіт на об’єктах енергопостачання. Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), пояснивши рішення високим ризиком ядерної аварії через критичний стан зовнішнього електроживлення найбільшої атомної електростанції Європи.

За даними агентства, станція вже тривалий час працює лише через одну резервну лінію електропередачі напругою 330 кВ «Феросплавна-1». Основна лінія живлення 750 кВ «Дніпровська» залишається відключеною з 24 березня. Через це ЗАЕС втратила звичну систему резервування, яка є критично важливою для підтримки безпечного стану реакторів та систем охолодження.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що агентство вело переговори щодо тимчасового локального режиму тиші для забезпечення доступу ремонтних бригад до пошкодженої інфраструктури. За його словами, станція опинилася за крок від повного блекауту, а будь-яке нове пошкодження єдиної робочої лінії може створити серйозні ризики для ядерної безпеки.

Ситуація ускладнюється тим, що від початку роботи на резервній лінії на станції вже кілька разів повністю зникало зовнішнє електропостачання. У таких випадках критично важливі системи переходять на резервні дизельні генератори. Хоча вони здатні підтримувати роботу обладнання, тривале використання аварійних джерел живлення значно підвищує ризики для об’єкта.

Окрему стурбованість МАГАТЕ викликає безпекова ситуація навколо станції та міста Енергодар, де проживає більшість працівників ЗАЕС. Інспектори агентства повідомили про численні випадки появи безпілотників поблизу ядерного об’єкта. За інформацією, отриманою агентством, під час однієї з атак у районі станції могли бути задіяні до 40 дронів одночасно.

Також повідомлялося про інцидент поблизу машинного залу одного з енергоблоків, де був виявлений безпілотник із вибуховим пристроєм. За даними адміністрації станції, вибуху не сталося і пошкоджень зафіксовано не було. Водночас представники МАГАТЕ не змогли самостійно підтвердити всі обставини події через затримку з повідомленням та відсутність уламків на момент прибуття інспекторів.

Рафаель Гроссі заявив, що присутність дронів і вибухонебезпечних предметів на території або поблизу атомної електростанції є неприйнятною. За його словами, навіть поодинокі інциденти можуть суттєво підвищити ризик виникнення надзвичайної ситуації на ядерному об’єкті, який і без того перебуває під безпрецедентним навантаженням через війну.

На початку червня МАГАТЕ також повідомляло про нові пошкодження енергетичної інфраструктури, від якої залежить безпечна експлуатація ЗАЕС. Крім того, протягом останніх місяців станція неодноразово втрачала зовнішнє живлення, а окремі елементи систем радіаційного контролю та метеорологічного моніторингу зазнали пошкоджень.

Запорізька АЕС залишається найбільшою атомною електростанцією в Європі. Всі шість енергоблоків наразі перебувають у зупиненому стані, однак навіть у такому режимі об’єкт потребує постійного електроживлення для роботи систем охолодження та забезпечення ядерної безпеки. Саме тому стабільність зовнішніх ліній електропередачі вважається одним із ключових факторів запобігання можливій аварії.

У МАГАТЕ наголошують, що локальне перемир’я має виключно технічну мету і необхідне для виконання невідкладних ремонтних робіт. Від їх результатів залежить відновлення резервних схем живлення станції та зниження ризиків, які останніми місяцями залишаються одними з найсерйозніших за весь період роботи міжнародних інспекторів на майданчику ЗАЕС.