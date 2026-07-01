На Ужгородщині отруйна змія вкусила 10-річну дівчинку

У селі Ужгородського району Закарпатської області 30 червня 2026 року 10-річну дівчинку вкусила отруйна змія. Інцидент стався на полі. Після виклику екстреної медичної допомоги дитині надали необхідну допомогу на місці, а згодом госпіталізували до Ужгородської міської дитячої лікарні.

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За інформацією медиків, на момент прибуття бригади екстреної допомоги дівчинка перебувала при свідомості, її дихання було збережене. Лікарі стабілізували стан пацієнтки та доправили її до спеціалізованого медичного закладу для подальшого спостереження й лікування. Інформація про її подальший стан наразі не оприлюднювалася.

Це вже не перший випадок укусу отруйної змії на Закарпатті цього сезону. З настанням теплої погоди плазуни стають значно активнішими, через що зростає кількість подібних інцидентів. Найчастіше змій можна зустріти на відкритих ділянках, у високій траві, на луках і полях, а також поблизу лісів, водойм та сільськогосподарських угідь.

Фахівці звертають увагу, що небезпека може чатувати не лише під час відпочинку на природі. Отруйні змії нерідко з’являються поблизу житлових будинків, господарських споруд, у місцях зберігання дров, біля каміння та густих заростей. Через це батькам рекомендують уважно стежити за дітьми під час прогулянок, ігор на подвір’ї та перебування на природі.

Медики наголошують, що неправильні дії після укусу можуть погіршити стан потерпілого. Категорично не рекомендується припікати місце укусу, розрізати рану або намагатися висмоктати отруту. Такі методи не мають доведеної ефективності та можуть призвести до додаткового інфікування або травмування тканин.

До приїзду лікарів постраждалому необхідно максимально обмежити рухи, щоб уповільнити поширення отрути організмом. Уражену кінцівку бажано знерухомити, людині слід забезпечити спокій та давати пити воду невеликими ковтками. Після цього необхідно якомога швидше викликати екстрену медичну допомогу за номером 103 або самостійно доставити постраждалого до найближчого медичного закладу.

У теплу пору року лікарі також рекомендують під час прогулянок у лісах, полях і гірській місцевості носити закрите взуття та щільний одяг, уважно дивитися під ноги й уникати контакту з дикими плазунами. У разі виявлення змії не слід наближатися до неї або намагатися впіймати чи відігнати її, адже більшість укусів стається саме під час спроб контакту з твариною.