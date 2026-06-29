На узбережжі Чорного моря за місяць знайшли 56 загиблих дельфінів
2026-29-06    67

На узбережжі Чорного моря за місяць знайшли 56 загиблих дельфінів

У червні 2026 року на узбережжі Чорного моря в межах території Національного природного парку «Тузлівські лимани» в Одеській області виявили 56 мертвих дельфінів. Про це повідомили представники природоохоронної установи, зазначивши, що також біля Одеси фіксували випадки виявлення поранених китоподібних. За оцінкою фахівців, загибель і травмування морських ссавців пов’язані з наслідками бойових дій у Чорному морі.

У парку пояснили, що серед основних факторів, які негативно впливають на популяцію китоподібних, залишаються вибухи морських мін, запуски ракет, хімічне забруднення акваторії та робота гідролокаторів, які використовуються для пошуку підводних військових об’єктів. Потужні акустичні сигнали можуть дезорієнтувати тварин, порушувати їхню здатність до навігації та пошуку їжі, що підвищує ризик загибелі або викидання на берег.

За словами природоохоронців, найбільше постраждала північно-західна частина Чорного моря, яка залишається зоною активного військового впливу з початку повномасштабної війни. Саме ця акваторія є одним із ключових місць проживання чорноморських китоподібних, які постійно мігрують уздовж українського узбережжя та використовують його для живлення і розмноження.

Фахівці зазначають, що окрім безпосередньої загибелі від вибухів, морські ссавці зазнають непрямого впливу через забруднення води продуктами горіння, паливно-мастильними матеріалами та іншими хімічними речовинами. Зміна екологічного стану моря також впливає на кормову базу, що ускладнює виживання популяцій. Поранені тварини нерідко втрачають можливість самостійно полювати або орієнтуватися у просторі, що призводить до їх подальшої загибелі.

За оцінками природоохоронців, із 2022 року в Чорному та Азовському морях загинуло близько 100 тисяч чорноморських китоподібних трьох видів. Йдеться про азовку, білобочку та афаліну, які занесені до міжнародних природоохоронних документів і перебувають під особливою охороною. Масштаби втрат вважаються безпрецедентними для регіону та можуть мати довгострокові наслідки для морської екосистеми.

Екологи наголошують, що скорочення чисельності китоподібних впливає не лише на окремі види, а й на екологічний баланс усього Чорного моря. Дельфіни є важливою ланкою морської екосистеми, беручи участь у природному регулюванні чисельності риби та підтриманні біологічної рівноваги. Значне зменшення їхньої популяції може позначитися на стані інших морських організмів і відновленні природних процесів після завершення бойових дій.

Природоохоронці продовжують фіксувати випадки загибелі та травмування морських ссавців, збираючи інформацію для оцінки масштабів екологічних наслідків війни. Отримані дані використовуються для моніторингу стану популяцій чорноморських китоподібних і подальших природоохоронних заходів після стабілізації ситуації в регіоні.

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