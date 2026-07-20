На українських АЗС різко подорожчало пальне: актуальні ціни

20 липня найбільші мережі автозаправних станцій підвищили ціни на бензин і дизельне пальне, тоді як вартість автогазу в більшості операторів залишилася без змін. Найбільше здорожчання зафіксовано в мережі WOG, а різниця у вартості повного бака бензину А-95 між найдорожчою та найдоступнішою мережею досягла 300 гривень.

Підвищення цін почалося ще у вихідні та продовжилося після їх завершення. За кілька днів окремі оператори переглядали роздрібні ціни двічі на добу. У порівнянні з ранком 17 липня бензин і дизель у мережах OKKO та SOCAR подорожчали приблизно на 2 гривні за літр, у WOG приріст сягнув 3 гривень, тоді як державна мережа «Укрнафта» підняла ціни в середньому на 50 копійок – 1 гривню залежно від виду пального.

Станом на 20 липня бензин А-95 у мережі «Укрнафта» коштує 75,90 грн за літр, що залишається найнижчою ціною серед великих операторів. В OKKO літр А-95 продається по 80,90 грн, у WOG — по 81,50 грн, а в SOCAR — по 81,90 грн. Таким чином, різниця між мінімальною та максимальною ціною становить 6 гривень за літр.

Преміальні марки бензину також продемонстрували зростання. У WOG бензин Mustang 95 коштує 84,50 грн за літр, бензин 100 — 91,50 грн. В OKKO Pulls 95 продається по 83,90 грн, Pulls 100 — по 90,90 грн. У SOCAR бензин NANO 95 оцінюється у 85,90 грн, а NANO 100 — у 91,90 грн за літр.

Дизельне пальне також суттєво подорожчало. Найбільший приріст показала мережа WOG, де дизель Mustang зріс до 85,90 грн за літр, а стандартне дизельне пальне Євро-5 — до 82,90 грн. В OKKO дизель Євро коштує 81,90 грн, Pulls Diesel — 84,90 грн. У «Укрнафті» звичайний дизель реалізують по 76,90 грн, а преміальний — по 78,90 грн. У SOCAR дизель NANO продається по 81,90 грн, а NANO Extro — по 84,90 грн.

Водночас ринок скрапленого газу залишається стабільнішим. У мережах OKKO, WOG і SOCAR ціна автогазу становить 41,90 грн за літр, тоді як «Укрнафта» пропонує його по 38,40 грн, що майже на 3,5 гривні дешевше від конкурентів.

За нинішніх цін заправка автомобіля 50 літрами бензину А-95 обійдеться водіям по-різному залежно від обраної мережі. На «Укрнафті» повний бак коштуватиме 3795 грн, в OKKO — 4045 грн, у WOG — 4075 грн, а в SOCAR — 4095 грн. Таким чином, економія при виборі найдешевшої мережі може сягати 300 гривень за одну заправку.

Експерти паливного ринку пов’язують останню хвилю підвищення із сукупністю факторів, серед яких коливання світових нафтових котирувань, валютний курс, логістичні витрати та закупівельні ціни на імпортне пальне. Оскільки більша частина нафтопродуктів надходить із країн Європейського Союзу, зміни на міжнародних ринках досить швидко впливають на український роздрібний сегмент.

Подальша цінова динаміка залежатиме від ситуації на світовому нафтовому ринку, курсу гривні та політики найбільших мереж АЗС. Якщо закупівельні ціни на імпортне пальне й надалі зростатимуть, оператори можуть продовжити перегляд роздрібних тарифів уже найближчими тижнями.