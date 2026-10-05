На Тернопільщині чоловік надсилав жінкам порно для знайомства

На Тернопільщині суд визнав винним чоловіка, який двічі надсилав незнайомим жінкам порнографічні фото та відео з метою знайомства. Після отримання таких матеріалів жінки звернулися до поліції, а суд призначив обвинуваченому три роки позбавлення волі, замінивши реальне ув’язнення на 1,5 року іспитового строку.

Матеріали справи стосувалися двох епізодів розсилання порнографічного контенту. Чоловік надсилав фото та відео жінкам, з якими до цього не був знайомий. Після отримання повідомлень вони повідомили про ситуацію правоохоронцям, що стало підставою для розслідування.

Суд призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, однак остаточно чоловік не вирушатиме до установи виконання покарань. Покарання замінили на 1,5 року іспитового строку. Протягом цього періоду він має виконувати встановлені судом обов’язки та не порушувати вимог законодавства.

Окрім іспитового строку, суд застосував додаткове обмеження, пов’язане з роботою з цифровим контентом. Чоловікові на три роки заборонили займатися діяльністю, пов’язаною зі зберіганням і розміщенням фотографій та відеозаписів в інтернеті.

Також із нього стягнули понад 6 тисяч гривень судових витрат. Розмір витрат визначили в межах кримінального провадження, за яким суд розглядав обставини розсилання порнографічних матеріалів.

Ситуація демонструє, що використання інтернету для надсилання сексуального контенту незнайомим людям може мати не лише репутаційні чи соціальні наслідки, а й стати предметом кримінального провадження. Юридична оцінка таких дій залежить від конкретних обставин справи, характеру матеріалів та встановлених слідством фактів.

Іспитовий строк передбачає, що призначене судом покарання фактично не виконується, якщо засуджений протягом визначеного періоду дотримується встановлених вимог. У разі порушення умов суд може застосувати передбачені законом наслідки. Окремі заборони, встановлені вироком, діють незалежно від того, чи відбувається реальне відбування основного покарання.