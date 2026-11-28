На Тайвані 28 листопада проходять місцеві вибори в усіх 22 містах і повітах острова, під час яких обирають мерів, голів повітів та представників місцевих рад. Голосування стало перевіркою підтримки основних політичних сил напередодні президентських і парламентських виборів 2028 року. Кампанія зосереджувалася переважно на транспорті, міському розвитку, соціальних питаннях та довкіллі, однак її супроводжувало посилення тиску з боку Пекіна та активність китайської військової авіації.

Особливу увагу привернула боротьба за посаду мера Тайбея. Кандидат від правлячої Демократичної прогресивної партії Шень По-ян, відомий також під ім’ям Puma Shen, змагається з чинним мером Чан Вань-анем із опозиційної партії Гоміньдан. Шень є депутатом і дослідником китайських інформаційних операцій, тоді як Чан представляє політичну силу, яка традиційно виступає за тісніші контакти з Пекіном. Китайська влада називає кандидата від правлячої партії сепаратистом і заявляє, що він перебуває в розшуку за діяльність, спрямовану на відокремлення острова.

Міністерство оборони Тайваню повідомило, що протягом 24 годин перед голосуванням зафіксувало поблизу острова 33 китайські військові літаки та вісім кораблів ВМС. Частина літаків перетнула середню лінію Тайванської протоки та увійшла до зон, які тайванські військові відстежують у межах системи повітряного спостереження. Влада острова заявила, що контролює ситуацію та реагує на військову активність. Пекін регулярно проводить патрулювання поблизу Тайваню, однак збільшення кількості літаків напередодні виборів посилило політичний контекст кампанії.

Китай не визнає самостійного державного статусу Тайваню та вважає острів частиною своєї території. Тайбей відкидає претензії Пекіна й наполягає, що майбутнє острова можуть визначати лише його мешканці. Китайська влада неодноразово заявляла про намір домогтися «возз’єднання», не виключаючи застосування сили. Тайвань у відповідь посилює оборонні спроможності та розвиває співпрацю зі Сполученими Штатами й іншими партнерами, хоча офіційні дипломатичні відносини з більшістю держав світу залишаються обмеженими.

Попри зовнішній тиск, місцеві вибори не визначають безпосередньо курс центральної влади щодо Китаю. Їхній результат, однак, може показати, наскільки виборці підтримують правлячу партію президента Лай Цінде, а також оцінюють роботу місцевих адміністрацій. На попередніх виборах 2022 року Гоміньдан здобув перемогу в 14 містах і повітах, тоді як Демократична прогресивна партія отримала п’ять. Ще три території дісталися іншим політичним силам або незалежним кандидатам. Цей результат став серйозним ударом для правлячої партії на місцевому рівні.

Голосування триватиме до 16:00 за місцевим часом, після чого очікується підрахунок голосів і перші результати. Крім Тайбея, увага прикута до Нового Тайбея та Гаосюна — великих міських центрів, де конкуренція між основними партіями може вплинути на загальну оцінку виборчої кампанії. На виборах також розподіляють тисячі місцевих посад, тому результат залежатиме не лише від загальнонаціональної політики, а й від особистої популярності кандидатів та якості роботи муніципалітетів.

Для Демократичної прогресивної партії успіх у столиці міг би стати важливим символічним здобутком і посилити позиції перед наступним загальнонаціональним циклом. Для Гоміньдану збереження контролю над ключовими містами стало б підтвердженням того, що його критика уряду та заклики до прагматичного діалогу з Китаєм знаходять підтримку серед виборців. Водночас місцеві результати не можна автоматично переносити на президентські перегони: національна кампанія матиме інший порядок денний і значно більшу роль питань безпеки.

Наступні президентські та парламентські вибори на Тайвані очікуються на початку 2028 року. Лай Цінде, як очікується, балотуватиметься на другий термін, тоді як Гоміньдан ще не визначився з кандидатом. Серед імовірних претендентів називають колишню журналістку та мера Тайчжуна Лу Шиов-єн. Підсумки нинішнього голосування стануть одним із перших сигналів про розстановку сил перед цією кампанією, але не змінять автоматично зовнішньополітичний статус острова.