Опозиційна партія Гоміньдан отримала найбільшу кількість перемог на місцевих виборах на Тайвані, які відбулися 28 листопада, однак правляча Демократична прогресивна партія (DPP) суттєво покращила свої результати порівняно з попереднім голосуванням. За попередніми підсумками, опозиція отримала 11 із 22 посад голів міст і повітів, правляча політична сила — десять, ще одну посаду здобув незалежний кандидат.

Одним із головних результатів голосування стало збереження Гоміньданом контролю над столицею Тайбеєм. Чинний мер міста Цзян Ваньань переміг представника правлячої партії Шень Бою. Тайбей залишається одним із ключових політичних центрів острова, а результати виборів у столиці мають значення для оцінки підтримки опозиції серед міського населення.

Водночас DPP змогла повернути контроль над Тайчжуном — другим за чисельністю населення містом острова. Крім того, представники партії здобули перемоги в низці інших адміністративних одиниць, які раніше контролював Гоміньдан. Серед них — Юньлінь, повіт Сіньчжу, Чжанхуа, місто Цзяї та Ілань.

Порівняно з місцевими виборами 2022 року опозиція втратила частину позицій. Тоді Гоміньдан контролював 14 із 22 міст і повітів, тоді як правляча партія мала лише п’ять. Новий результат демонструє помітне скорочення розриву між двома головними політичними силами.

Голосування проходило на тлі напружених відносин із Китаєм. Пекін вважає Тайвань частиною своєї території та не відмовляється від можливості застосування сили для встановлення контролю над островом. Тайванська влада відкидає претензії КНР на суверенітет і наполягає на праві острова самостійно визначати своє політичне майбутнє.

Попри міжнародну увагу до безпекової ситуації, кампанія значною мірою була зосереджена на внутрішніх питаннях. Кандидати обговорювали транспорт, міську інфраструктуру, екологію та якість місцевого управління. Водночас результати голосування розглядають як важливий політичний індикатор напередодні президентських виборів 2028 року.

На виборах мали право голосу близько 19,6 млн жителів острова. Йшлося не лише про обрання мерів і голів повітів, а й про голосування за представників інших рівнів місцевого самоврядування.

Частина результатів залишалася попередньою. У деяких округах кандидати заявили про намір вимагати перерахунку голосів через мінімальну різницю між претендентами. Остаточні результати мають бути затверджені Центральною виборчою комісією Тайваню.

Для правлячої партії результати означають можливість продемонструвати відновлення електоральної підтримки після невдалого попереднього циклу. Для Гоміньдану збереження найбільшої кількості місцевих посад залишається важливим ресурсом впливу на внутрішню політику та відносини з Пекіном.