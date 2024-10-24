На що замінять МСЕК?
2024-24-10    152

На що замінять МСЕК?

Як повідомив Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, з 1 січня 2025 року медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) як окремі юридичні особи призупинять свою діяльність. Їх функції буде передано кластерним і надскластерним лікарням.

Раніше Денис Шмигаль заявив про запровадження європейської моделі замість МСЕК.

ЩО ТАКЕ КЛАСТЕРНІ І НАДКЛАСТЕРНІ ЛІКАРНІ

На початку липня 2022 року Верховна Рада ухвалила закон №2347, яким було запущено наступний етап медичної реформи – формування спроможної мережі лікарень. Кожна область стала окремим госпітальним округом, який своєю чергою поділяється на кластери. У межах одного госпітального округу лікарні розділені на надкластерні, кластерні та загальні.

Зараз у 19 областях до спроможної мережі включено 562 заклади, з яких 123 — надкластрені, 157 — кластерних та 282 — загальні заклади.

Наприклад, Київський госпітальний округ складається з 7 кластерів: Білоцерківський, Бориспільський, Броварський, Бучанський, Вишгородський, Обухівський, Фастівський.

Центральну МСЕК планується ліквідувати до 27 жовтня.

кластерна лікарня, МСЕК
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