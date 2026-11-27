Глобальна середня температура поверхні Землі сім днів поспіль у листопаді 2026 року перевищувала рівень доіндустріальної епохи на 2°C, а попередній добовий максимум сягнув 2,25°C. Такі показники зафіксували попередні дані європейської кліматичної служби Copernicus, на які 27 листопада звернуло увагу видання Financial Times.

За оцінками дослідників, температурний стрибок пов’язаний із поєднанням рекордно високої концентрації парникових газів в атмосфері та потужного природного явища Ель-Ніньйо. Очікується, що воно зберігатиме вплив на глобальну погоду щонайменше до березня 2027 року, після чого його інтенсивність поступово зменшуватиметься.

Ель-Ніньйо — природне кліматичне явище, під час якого відбувається аномальне потепління поверхневих вод у центральній і східній частинах тропічного Тихого океану. Воно впливає на циркуляцію атмосфери, розподіл опадів і температурні умови в різних регіонах планети.

Поточні температурні показники не означають, що людство вже остаточно перетнуло межу потепління на 2°C, передбачену міжнародними кліматичними домовленостями. Паризька угода оцінює довгострокове глобальне потепління за багаторічними середніми показниками, а не за окремими днями чи короткими періодами аномально високих температур.

Водночас послідовне перевищення цієї позначки протягом тижня свідчить про масштаби короткострокових температурних відхилень. Науковці пов’язують їх із довгостроковим антропогенним потеплінням, яке посилюється через викиди вуглекислого газу, метану та інших парникових газів.

Додатковим чинником занепокоєння є вплив температурних аномалій на природні екосистеми. За високих температур океани поглинають значну кількість надлишкового тепла, але водночас змінюється їхня здатність підтримувати природний баланс вуглецю. Тривалі теплові аномалії можуть посилювати навантаження на морські екосистеми, ліси та сільське господарство.

Ель-Ніньйо також здатне посилювати екстремальні погодні явища. У різних частинах світу це може проявлятися через тривалі посухи, інтенсивні опади, шторми та небезпечні періоди спеки. Конкретні наслідки залежать від географічного положення, місцевих кліматичних умов і сезонних особливостей.

Температурні рекорди збіглися з міжнародними переговорами в межах кліматичної конференції COP31 у Туреччині. Учасники зустрічі не змогли досягти домовленості щодо формулювання спільної заяви про поступову відмову від викопного палива. Це стало черговим свідченням розбіжностей між державами щодо швидкості енергетичного переходу та розподілу фінансової відповідальності за скорочення викидів.

Водночас довгострокові наслідки зміни клімату дедалі сильніше залежать від рішень щодо енергетики, промисловості, транспорту та землекористування. Зменшення викидів парникових газів залишається ключовою умовою обмеження майбутнього потепління, тоді як адаптація до екстремальної погоди потребує інвестицій у водопостачання, енергетичну інфраструктуру та захист прибережних територій.