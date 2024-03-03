На одного депутата ВРУ витрачають більше 1,5 млн грн

З’явилась інформація про те, скільки грошей та на які потреби витрачають з держбюджету на одного нардепа.

На одного депутата Верховної Ради з бюджету України витрачають близько 1,6 млн гривень на рік. У цю суму входять витрати на проїзд — 90 тис. гривень на рік, а також покриття витрат на оренду житла – понад 237 тис. гривень. Про це йдеться в постанові Верховної Ради про бюджет на 2024 рік.

У постанові вказано, що на місячну оплату проїзду депутатам виділяють по 7,5 тис. гривень. Народні обранці отримують щомісяця майже 19,5 тисяч грн на оплату праці помічників-консультантів. За рік ця сума складає 233,4 тис. гривень.

Чиновнику покривають витрати на оренду житла — 238 тис. гривень на рік. Проте більше мільйона гривень щорічно члени парламенту отримують на Фонд для оплати праці помічників-консультантів, що становить 88,4 тис. гривень на місяць.

У документі вказано, що на відрядження помічників-консультантів у виборчі округи з бюджету України виділяється 8 тис. гривень на рік. Щомісяно виділяють по 167 гривень на оплату утримання приміщень у виборчих округах.