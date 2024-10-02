На облік в ТЦК доведеться ставати вже у 17 років
2024-02-10    74

На облік в ТЦК доведеться ставати вже у 17 років

Кабмін вніс до ради законопроект, яким хоче зобов’язати призовників у віці 17 років вставати на облік через «Резерв+» або шляхом явки до ТЦК. Тим, хто це не зробить, світить штраф 17-25,5 тисячі гривень.

Згідно з текстом проекту, з 1 січня до 31 липня громадяни, яким у рік взяття на облік виповнюється 17 років, мають пройти електронну ідентифікацію персональних даних в Електронному кабінеті призовника, військовозобов’язаного, резервіста. Або особисто з’явитися до ТЦК із переліком документів, встановлених Міноборони.

Для неявки можливі лише такі причини: хвороба, перешкода стихійного характеру, проживання на тимчасово окупованих територіях чи території бойових дій, а також інші обставини (перелік не уточнений).

Також у цьому проекті йдеться, що жінки, придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і які виявили бажання проходити базову військову службу, за їхньою заявою братимуться на військовий облік призовників. А після проходження базової військової служби їх братимуть на військовий облік військовозобов’язаних.

мобілізація, Резерв+, ТЦК
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