На місці Каховського водосховища виявили комах, що формують новий ліс

На території колишнього Каховського водосховища, яке припинило існування після підриву греблі Каховської ГЕС у червні 2023 року, вчені зафіксували поширення комах, здатних впливати на формування нового природного лісу. Про це повідомив еколог Олексій Василюк, опублікувавши відео Української природоохоронної групи. За його словами, ці види можуть стати одним із природних механізмів, що регулюватимуть густоту молодих дерев у майбутній екосистемі.

На оприлюднених кадрах дослідник показав кілька видів комах, які вже заселили осушене дно водосховища. Серед них — різнокольоровий тополевий листоїд, метелик Macaria alternata та метелик-сапожниця. Їхня поява свідчить про поступове відновлення природних екологічних зв’язків, оскільки такі види заселяють території, де вже сформувалися відповідні рослинні угруповання.

Особливу увагу вчені звертають на метелика-сапожницю. Її гусінь розвивається всередині деревини молодих дерев і може пошкоджувати стовбури, сповільнюючи ріст окремих рослин. На відео продемонстровано молоду вербу зі слідами такого ураження. На думку фахівців, подібні процеси є природною складовою розвитку лісових екосистем, адже комахи впливають на виживання окремих дерев і зрештою формують структуру майбутнього лісу.

Після руйнування Каховської ГЕС на значній частині осушеної території почалося стрімке природне відновлення рослинності. На місці колишнього водосховища, де історично існував Великий Луг, формується молодий заплавний ліс без втручання людини. Родючі чорноземи, достатня кількість вологи та природне розповсюдження насіння створили умови для швидкого росту деревної рослинності.

За оцінками екологів, молоді вербові насадження вже займають понад 65 тисяч гектарів. Найвищі дерева на окремих ділянках досягли приблизно п’яти метрів заввишки менш ніж за два роки після осушення території. Дослідники вважають такі темпи нетипово високими для природного лісовідновлення, що пояснюється сприятливими природними умовами та відсутністю господарського використання земель.

Паралельно із розвитком рослинності на території колишнього водосховища продовжується повернення дикої фауни. Науковці вже повідомляли про виявлення червонокнижних рослин, а також десятків видів рідкісних птахів, які використовують новостворені біотопи для гніздування та сезонних міграцій. Це свідчить про формування повноцінної природної екосистеми, яка продовжує швидко змінюватися після зникнення штучної водойми.

Каховська ГЕС була зруйнована 6 червня 2023 року внаслідок підриву греблі під час повномасштабної війни. Руйнування гідроспоруди спричинило масштабну повінь у населених пунктах нижче за течією Дніпра, призвело до людських жертв, евакуації тисяч мешканців і завдало значної шкоди довкіллю. Водночас осушене дно колишнього водосховища стало територією, де природні процеси відновлення відбуваються значно швидше, ніж прогнозували частина дослідників, а нові спостереження за рослинами й тваринами дають змогу оцінити, як формується екосистема на місці однієї з найбільших техногенних катастроф останніх років.