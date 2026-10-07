На Київщині через обстріл згорів центр реабілітації птахів «Садиба Нюшаник»

У Київській області внаслідок нічного обстрілу загорівся центр реабілітації птахів «Садиба Нюшаник», повідомила його співзасновниця. Вогонь знищив пташиний стаціонар, курятник і перепелятник, де перебували тварини, а також обладнання та запаси корму.

За словами співзасновниці центру, у приміщеннях утримували птахів, які проходили реабілітацію, а також жив кот. Пожежа завдала шкоди інфраструктурі, необхідній для догляду за тваринами, через що центр втратив частину умов для подальшої роботи.

Окремо повідомляється про знищення кормів. Для реабілітаційного закладу це означає не лише матеріальні втрати, а й необхідність терміново відновлювати запаси для тварин, які потребують регулярного харчування та догляду. Пошкодження обладнання додатково ускладнює утримання птахів і проведення реабілітаційних процедур.

Центри такого типу працюють із дикими та врятованими птахами, які через травми, виснаження або інші обставини не можуть одразу повернутися в природне середовище. Стаціонар дає змогу забезпечити їм тимчасове утримання, лікування, годування та спостереження за станом перед можливим поверненням у дику природу.

Втрата спеціалізованих приміщень може вплинути не лише на поточну роботу центру, а й на можливість приймати нових підопічних. Для відновлення діяльності необхідні приміщення, безпечні вольєри, системи утримання тварин, обладнання для догляду та достатні запаси кормів.

Пожежа також створює додаткові ризики для тварин, які пережили обстріл. Для птахів важливими є безпечне середовище, відповідний температурний режим, доступ до води та корму. Після пошкодження стаціонару їхнє утримання може потребувати тимчасового переміщення до інших придатних місць.

Інформації про точну кількість тварин, які перебували на території центру в момент обстрілу, а також про їхній стан після пожежі наразі немає. Так само не повідомляється про остаточний масштаб пошкоджень усієї території та необхідний обсяг коштів для відновлення.

«Садиба Нюшаник» є центром, діяльність якого пов’язана з порятунком і реабілітацією птахів. Для таких установ матеріальна база має критичне значення, оскільки догляд за травмованими тваринами потребує спеціальних приміщень та обладнання, а відновлення після масштабної пожежі може зайняти значний час.

Подія вкотре показує, що наслідки обстрілів у прифронтових та прилеглих до них регіонах стосуються не лише житлових і промислових об’єктів. Пошкодження можуть отримувати ветеринарні, реабілітаційні та природоохоронні установи, робота яких залежить від безперервного доступу до безпечної інфраструктури.