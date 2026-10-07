На Київщині через обстріл згорів центр реабілітації птахів «Садиба Нюшаник»
2026-07-10    126

На Київщині через обстріл згорів центр реабілітації птахів «Садиба Нюшаник»

У Київській області внаслідок нічного обстрілу загорівся центр реабілітації птахів «Садиба Нюшаник», повідомила його співзасновниця. Вогонь знищив пташиний стаціонар, курятник і перепелятник, де перебували тварини, а також обладнання та запаси корму.

За словами співзасновниці центру, у приміщеннях утримували птахів, які проходили реабілітацію, а також жив кот. Пожежа завдала шкоди інфраструктурі, необхідній для догляду за тваринами, через що центр втратив частину умов для подальшої роботи.

Окремо повідомляється про знищення кормів. Для реабілітаційного закладу це означає не лише матеріальні втрати, а й необхідність терміново відновлювати запаси для тварин, які потребують регулярного харчування та догляду. Пошкодження обладнання додатково ускладнює утримання птахів і проведення реабілітаційних процедур.

Центри такого типу працюють із дикими та врятованими птахами, які через травми, виснаження або інші обставини не можуть одразу повернутися в природне середовище. Стаціонар дає змогу забезпечити їм тимчасове утримання, лікування, годування та спостереження за станом перед можливим поверненням у дику природу.

Втрата спеціалізованих приміщень може вплинути не лише на поточну роботу центру, а й на можливість приймати нових підопічних. Для відновлення діяльності необхідні приміщення, безпечні вольєри, системи утримання тварин, обладнання для догляду та достатні запаси кормів.

Пожежа також створює додаткові ризики для тварин, які пережили обстріл. Для птахів важливими є безпечне середовище, відповідний температурний режим, доступ до води та корму. Після пошкодження стаціонару їхнє утримання може потребувати тимчасового переміщення до інших придатних місць.

Інформації про точну кількість тварин, які перебували на території центру в момент обстрілу, а також про їхній стан після пожежі наразі немає. Так само не повідомляється про остаточний масштаб пошкоджень усієї території та необхідний обсяг коштів для відновлення.

«Садиба Нюшаник» є центром, діяльність якого пов’язана з порятунком і реабілітацією птахів. Для таких установ матеріальна база має критичне значення, оскільки догляд за травмованими тваринами потребує спеціальних приміщень та обладнання, а відновлення після масштабної пожежі може зайняти значний час.

Подія вкотре показує, що наслідки обстрілів у прифронтових та прилеглих до них регіонах стосуються не лише житлових і промислових об’єктів. Пошкодження можуть отримувати ветеринарні, реабілітаційні та природоохоронні установи, робота яких залежить від безперервного доступу до безпечної інфраструктури.

війна в Україні, Київщина, новини України, реабілітація птахів, Садиба Нюшаник
Останні новини
Яке церковне свято 8 жовтня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 8 жовтня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
8 жовтня 2026 року православна церква вшановує пам’ять преподобної Пелагії читать далее
07-10, 16:17
Рада Європи готується до перших виборів в Україні після війни

Рада Європи готується до перших виборів в Україні після війни
Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе заявив, що організація готується читать далее
07-10, 10:57
На Київщині через обстріл згорів центр реабілітації птахів «Садиба Нюшаник»

На Київщині через обстріл згорів центр реабілітації птахів «Садиба Нюшаник»
У Київській області внаслідок нічного обстрілу загорівся центр реабілітації птахів читать далее
07-10, 10:29
Понад 100 українських сайтів скомпрометували для поширення вірусів

Понад 100 українських сайтів скомпрометували для поширення вірусів
Понад 100 українських сайтів скомпрометували для поширення шкідливого програмного забезпечення, читать далее
07-10, 10:21
В Україні може різко зрости безробіття

В Україні може різко зрости безробіття
В Україні протягом найближчих 4–6 місяців може різко зрости безробіття, читать далее
07-10, 10:19
Дрони та кібербезпека стануть частиною шкільної освіти

Дрони та кібербезпека стануть частиною шкільної освіти
Міністерство освіти і науки планує з 1 вересня 2027 року читать далее
06-10, 20:04
Яке церковне свято 7 жовтня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 7 жовтня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
7 жовтня 2026 року православна церква вшановує пам'ять рівноапостольної первомучениці читать далее
06-10, 16:07
Френсіс Хальцен отримав Нобелівську премію 2026 за IceCube

Френсіс Хальцен отримав Нобелівську премію 2026 за IceCube
Нобелівську премію з фізики за 2026 рік присудили Френсісу Хальцену читать далее
06-10, 15:28
Помилка безпеки при вході в Укрнет пошту: чому виникає SSL-збій

Помилка безпеки при вході в Укрнет пошту: чому виникає SSL-збій
Помилка «Ваше підключення не захищене» під час входу в Укрнет читать далее
06-10, 10:38
Стубб спрогнозував новий світовий порядок до 2030 року

Стубб спрогнозував новий світовий порядок до 2030 року
Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що до 2030 року у читать далее
06-10, 10:06
У канадському Квебеку перемогла партія, що виступає за незалежність

У канадському Квебеку перемогла партія, що виступає за незалежність
На місцевих виборах у канадській провінції Квебек перемогла сепаратистська «Партія читать далее
06-10, 10:05
В Україні запрацював реєстр лудоманів з обмеженим доступом

В Україні запрацював реєстр лудоманів з обмеженим доступом
В Україні у 2026 році запрацював реєстр людей, яким обмежено читать далее
06-10, 10:03
Чума в Росії: влада не підтвердила і не спростувала діагноз

Чума в Росії: влада не підтвердила і не спростувала діагноз
В Іркутській області Росії померла 28-річна співробітниця протичумного інституту, після читать далее
06-10, 10:01
Більшість українців проти другого терміну Зеленського, – КМІС

Більшість українців проти другого терміну Зеленського, – КМІС
53% опитаних українців вважають, що Володимир Зеленський має виконати свою читать далее
05-10, 19:11
ЄС може обмежити доступ України до агроринку

ЄС може обмежити доступ України до агроринку
Європейська комісія розглядає спеціальні умови, які можуть обмежити доступ України читать далее
05-10, 18:59
На Тернопільщині чоловік надсилав жінкам порно для знайомства

На Тернопільщині чоловік надсилав жінкам порно для знайомства
На Тернопільщині суд визнав винним чоловіка, який двічі надсилав незнайомим читать далее
05-10, 18:57
У Дії розпочали бета-тестування двох виплат для дітей

У Дії розпочали бета-тестування двох виплат для дітей
Близько 400 жінок розпочали бета-тестування в Дії оформлення допомоги у читать далее
05-10, 18:55
Як видалити пошту Укрнет, якщо немає доступу до телефону

Як видалити пошту Укрнет, якщо немає доступу до телефону
Відсутність доступу до старого номера не означає автоматично, що поштову читать далее
05-10, 16:00
Яке церковне свято 6 жовтня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 6 жовтня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
6 жовтня 2026 року православна церква вшановує пам’ять святого апостола читать далее
05-10, 15:56
Драпатий подав до РНБО «план війни» та почав кадрові зміни

Драпатий подав до РНБО «план війни» та почав кадрові зміни
Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий підготував стратегічний «план війни», який нині читать далее
05-10, 10:30
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела дипломатія мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар