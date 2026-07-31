На командира «Хартії» Ігоря Оболенського скоїли замах

Президент України Володимир Зеленський 31 липня повідомив про спробу замаху на командира 13-ї бригади Національної гвардії України «Хартія» Ігоря Оболенського. За словами глави держави, нападника та його спільника вже затримали правоохоронці, а обставини інциденту встановлюють у межах процесуальних дій.

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Зеленський заявив, що про ситуацію йому доповів керівник одного з підрозділів правоохоронних органів Олександр Поклад. Президент не розкрив деталей нападу, місця його скоєння та обставин затримання підозрюваних. Наразі слідчі дії тривають, а правоохоронці мають встановити мотиви можливого злочину, роль кожного учасника та наявність інших осіб, причетних до підготовки нападу.

Глава держави зазначив, що Україна відреагує на спробу нападу на військового командира. Він також подякував Ігорю Оболенському за службу та побажав підрозділу продовжувати завдавати ударів по російських окупантах. Інших подробиць щодо стану командира або наслідків інциденту офіційно не повідомляли.

Ігор Оболенський очолює 13-ту бригаду оперативного призначення Національної гвардії «Хартія». Підрозділ був створений у 2022 році як добровольче формування, а згодом увійшов до структури Національної гвардії України. Бригада бере участь у бойових діях на східному напрямку та входить до числа підрозділів, які виконують завдання із оборони українських позицій.

«Хартія» сформувалася на базі однойменного добровольчого підрозділу, який виник після початку повномасштабного вторгнення Росії. У 2024 році формування отримало статус бригади Національної гвардії. Підрозділ має власну систему підготовки військовослужбовців і бере участь у бойових операціях на найбільш напружених ділянках фронту.

Замахи та напади на представників силових структур і військових командирів неодноразово ставали предметом розслідувань правоохоронних органів під час повномасштабної війни. У таких справах слідчі зазвичай перевіряють версії, пов’язані з діяльністю ворожих спецслужб, особистими мотивами або іншими обставинами, які могли призвести до злочину. Остаточні висновки у справі щодо нападу на Оболенського мають бути зроблені після завершення слідчих дій.