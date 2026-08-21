На Хмельниччині 63-річна жінка організувала підпільне казино

На Хмельниччині правоохоронці викрили 63-річну жінку, яка, за даними поліції, організувала підпільний гральний заклад у підвалі житлового будинку. Потрапити до приміщення могли лише визначені відвідувачі через зачинені двері. Під час обшуків у закладі правоохоронці вилучили близько 400 тис. грн. Слідчі вже повідомили жінці про підозру, а досудове розслідування триває.

За даними слідства, приміщення використовували для проведення азартних ігор без відповідного дозволу. Організаторка, за версією правоохоронців, контролювала доступ до підвалу та допускала туди лише людей із заздалегідь визначеного кола.

Заклад працював у закритому режимі. Відвідувачі не могли вільно зайти до приміщення, оскільки доступ здійснювався через зачинені двері. Такий формат роботи дозволяв обмежити коло клієнтів і приховати діяльність закладу від сторонніх осіб.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили грошові кошти, загальна сума яких становила близько 400 тис. грн. Слідство має встановити походження цих коштів та їхній зв’язок із діяльністю підпільного закладу.

Жінці повідомили про підозру в організації або проведенні азартних ігор без відповідного дозволу. Остаточна правова оцінка її дій залежатиме від зібраних під час розслідування доказів та подальших процесуальних рішень.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини роботи підпільного казино, тривалість його функціонування та коло осіб, які могли бути залучені до організації незаконної діяльності. Також слідство має з’ясувати обсяг отриманого доходу.

Після завершення досудового розслідування матеріали можуть бути передані до суду. Саме суд має визначити, чи достатньо доказів для підтвердження висунутих обвинувачень і яку відповідальність у разі доведення вини нестиме підозрювана.

Гральний бізнес в Україні працює за дозвільною моделлю, а діяльність операторів та організаторів азартних ігор регулюється окремим законодавством. Легальні заклади повинні відповідати встановленим вимогам, а їхня діяльність підлягає державному контролю.

Виявлення нелегальних гральних закладів залишається окремим напрямом роботи правоохоронних органів. Під час таких проваджень слідство зазвичай встановлює не лише організаторів, а й фінансові потоки, механізми доступу клієнтів та можливих співучасників.