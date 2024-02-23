На фронті спостерігається різке загострення

Протягом минулої доби, 22 лютого, на фронті між нашими військами та загарбниками відбулося 101 бойове зіткнення.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, на Куп’янському напрямку ЗСУ вибили 5 спроб наступу ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському бої велись в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області. Відбито 14 атак.

На Бахмутському напрямку також посилення штурмів.

Сили оборони відбили 16 атак загарбників в районах населених пунктів Андріївка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Торецьк Донецької області.