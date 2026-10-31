На Буковині затримали п’ятьох посадовців ТЦК за хабарі, викрадення та катування людей
2026-31-10    95

На Буковині затримали п’ятьох посадовців ТЦК за хабарі, викрадення та катування людей

На Буковині затримали п’ятьох посадовців Чернівецького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Начальника одного з відділів і чотирьох його підлеглих підозрюють у незаконному затриманні та катуванні чоловіків, яких, за версією слідства, силоміць примушували погоджуватися на мобілізацію, а також у хабарництві. Про затримання 30 жовтня 2026 року повідомило Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, упродовж липня-вересня правоохоронці задокументували кілька випадків застосування насильства до військовозобов’язаних під час мобілізаційних заходів. Чоловіків затримували проти їхньої волі, били, погрожували зброєю та доставляли до приміщень ТЦК. Там, як вважають слідчі, на них чинили тиск, щоб змусити погодитися на проходження мобілізаційних процедур.

Один з епізодів стався в липні в Мамаївцях. За матеріалами провадження, військовослужбовці побили чоловіка, який намагався вийти з автомобіля, після чого силоміць доправили його до територіального центру комплектування. Там його утримували для подальшої мобілізації.

16 вересня в Чернівцях, за версією слідства, один із військовослужбовців отримав 5,5 тис. євро за звільнення чоловіка, який перебував у розшуку через порушення правил військового обліку. Гроші передала мати військовозобов’язаного. Після отримання коштів чоловіка відпустили.

Того самого дня в Чернівцях зафіксували ще один випадок насильства. Чоловіка, який відмовився пред’явити документи, обприскали сльозогінним засобом і силоміць доправили до ТЦК. Унаслідок інциденту він дістав легкі тілесні ушкодження.

Ще один епізод стався 30 вересня. За даними правоохоронців, посадовці затримали батька трьох дітей, який мав законне право на відстрочку від мобілізації. Під час переміщення чоловікові погрожували пістолетом і щонайменше чотири рази вдарили його в тулуб. Попри наявність відстрочки, щодо нього продовжували вживати заходів із мобілізації.

Окремі обставини розслідування стосуються ймовірного викрадення чоловіка через особистий конфлікт із посадовцями ТЦК. За інформацією ДБР, за ним стежили, а згодом силоміць затягнули до автомобіля. Потерпілий є учасником бойових дій: після початку повномасштабного вторгнення він воював, зокрема, на Київщині, в Ірпені та Бахмуті.

Слідчі також перевіряють обставини випадку, який набув розголосу ще на початку лютого 2026 року. Тоді під час затримання військовозобов’язаного застосували травматичну зброю, внаслідок чого він дістав поранення ноги. За даними ДБР, після доставлення до ТЦК чоловік не отримав необхідної медичної допомоги, а його змушували самостійно діставати кулю з рани.

21 жовтня за процесуального керівництва Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону шістьом особам повідомили про підозру. За клопотанням прокурорів п’ятьох фігурантів узяли під варту, двох із них — без права внесення застави. Ще одному підозрюваному суд обрав домашній арешт. Начальника відділу ТЦК відсторонили від виконання службових обов’язків.

У ДБР повідомили, що в межах провадження розслідують факти незаконного позбавлення волі або викрадення людини, катування та одержання неправомірної вигоди. За інформацією відомства, начальнику відділу та трьом його підлеглим інкримінують незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене групою осіб. Чотирьом підлеглим також повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою, а двом із них — додатково в катуванні, вчиненому представником держави.

Найсуворіша санкція за інкримінованими статтями передбачає до 12 років позбавлення волі. Водночас остаточну правову оцінку діям підозрюваних має надати суд. Досудове розслідування триває: слідчі встановлюють, чи були інші постраждалі, та перевіряють можливу причетність до протиправних дій інших осіб.

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки беруть участь в організації військового обліку та мобілізаційних заходів. Законодавство передбачає, що в окремих випадках адміністративне затримання та доставлення військовозобов’язаних до ТЦК здійснюють органи Національної поліції за зверненням керівника центру. Наявність таких повноважень не надає посадовцям права застосовувати насильство, незаконно позбавляти людей волі або вимагати гроші.

Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» також визначає категорії громадян, які мають право на відстрочку. Перевірка підстав для її надання та оформлення належить до компетенції ТЦК та СП. У цій справі слідство окремо перевіряє обставини затримання чоловіка, який, за наявними даними, мав законну відстрочку. Саме встановлення ролі кожного фігуранта, обставин застосування сили та можливих інших епізодів має стати предметом подальшого розслідування.

Буковина, Державне бюро розслідувань, катування, мобілізація, новини України, хабарництво, Чернівецький ТЦК
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