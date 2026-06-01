На Банковій пояснили заяви Зеленського про завершення війни до листопада — ЗМІ
2026-01-06

В Офісі президента пояснюють заяви Володимира Зеленського щодо можливого завершення гарячої фази війни до листопада політичними процесами у США та очікуваннями щодо активізації міжнародних переговорів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в оточенні глави держави.

Раніше президент України заявляв, що гаряча фаза війни може завершитися до листопада. Детальніше про ці заяви та їхній контекст повідомлялося у попередньому матеріалі.

За даними джерела, нині на Банковій розглядають сценарій, за якого міжнародні партнери можуть активізувати дипломатичні зусилля саме до осені, коли у США стартує ключовий етап виборчої кампанії до Конгресу.

У Києві пов’язують переговорний процес із виборами у США

Співрозмовник видання стверджує, що українська влада виходить із припущення, що Вашингтон зацікавлений у зниженні міжнародної напруги напередодні осінніх виборів.

«Ми припускаємо, що американці мають намір спробувати все “втихомирити” до своїх виборів восени», — цитує РБК-Україна джерело.

На Банковій вважають, що внутрішньополітична ситуація у США безпосередньо впливає на темпи переговорів щодо війни в Україні. Саме тому осінній політичний цикл у Сполучених Штатах розглядається як один із факторів, який може прискорити дипломатичні процеси.

У владі очікують активізації команди Трампа

Ще одним важливим фактором у Києві називають можливе завершення активної фази американської участі в близькосхідних процесах, зокрема навколо Ірану.

В оточенні президента вважають, що після цього у команди Дональда Трампа може з’явитися більше часу для українського напрямку. Йдеться насамперед про Джареда Кушнера та спецпредставника Стіва Віткоффа, яких останнім часом пов’язують із можливими неформальними дипломатичними контактами.

За словами джерела, після зміни зовнішньополітичних пріоритетів США може відбутися повернення до активнішого обговорення українського врегулювання.

Також не виключається можливість візиту Кушнера та Віткоффа до України. Володимир Зеленський уже публічно запрошував їх відвідати країну.

Які очікування щодо позиції Росії

В українській владі також оцінюють перспективи дій Росії на фронті найближчими місяцями.

За словами співрозмовника РБК-Україна, на Банковій розраховують, що Кремль може зіткнутися зі складнощами у досягненні поставлених цілей на Донбасі.

Там вважають, що у випадку відсутності значних військових результатів російське керівництво може бути більш зацікавленим у пошуку переговорних рішень.

«Якщо Путін побачить, що він застряг на Донбасі, він не захоче заходити в наступну зиму в такому стані», — зазначило джерело.

Головна мета Києва на найближчі місяці

За інформацією видання, у владі ставлять перед собою завдання протягом наступних п’яти-шести місяців максимально просунути мирний процес до результату, який буде прийнятним для України.

Серед можливих сценаріїв розглядається замороження бойових дій по нинішній лінії фронту в обмін на отримання міжнародних гарантій безпеки.

У Києві наголошують, що будь-які потенційні домовленості мають враховувати українські інтереси та не створювати загроз для держави у майбутньому.

У Банковій прогнозують складні переговори

Водночас джерело визнає, що навіть у разі готовності Росії до зниження інтенсивності бойових дій переговорний процес буде непростим.

На думку співрозмовника, Москва може висувати умови, які українська сторона вважатиме неприйнятними або свідомо нездійсненними. Серед можливих прикладів називаються питання статусу російської мови або вимоги щодо передачі окремих осіб, яких РФ вважає причетними до певних військових епізодів.

При цьому деякі гуманітарні вимоги Росії можуть виглядати прийнятними для частини західних партнерів, однак викликати негативну реакцію всередині України.

У владі бачать ризики політичної дестабілізації

Окрему увагу на Банковій приділяють можливим внутрішньополітичним наслідкам замороження війни або зниження її інтенсивності.

За словами джерела, у Кремлі можуть розраховувати на політичну фрагментацію України після припинення активної фази бойових дій та використання внутрішніх суперечностей для досягнення своїх цілей.

В Офісі президента вважають, що одним із ризиків може стати перенесення протистояння з військової площини у політичну через майбутні виборчі кампанії та посилення внутрішньої конкуренції між різними політичними силами.

«Їхній план — вийти на вибори, внутрішню політичну фрагментацію України і через це досягти тих самих цілей Росії політичним шляхом або новою повномасштабною війною», — заявив співрозмовник видання.

Що відомо зараз

Наразі офіційних підтверджень можливих домовленостей про припинення війни немає. Водночас українська влада продовжує оцінювати різні сценарії розвитку подій та дипломатичні можливості на найближчі місяці.

У Києві розраховують, що міжнародна політична ситуація, виборчий цикл у США та перебіг подій на фронті можуть створити умови для активізації переговорного процесу вже до кінця поточного року.

Банкова, вибори США, війна в Україні, Віткофф, Донбас, завершення війни, замороження війни, Зеленський, Конгрес США, Кушнер, мирний процес, переговори з Росією, Путін, РБК-Україна, Трамп
