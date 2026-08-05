МЗС відреагувало на нове критичне інтерв’ю Юлії Мендель
2026-05-08    107

МЗС відреагувало на нове критичне інтерв’ю Юлії Мендель

Колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель дала інтерв’ю французькому виданню Journal du Dimanche, у якому розкритикувала президента Володимира Зеленського, висловила власне бачення шляхів завершення війни та зробила низку заяв щодо внутрішньополітичної ситуації. Після публікації інтерв’ю речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що Мендель уже багато років не працює в команді глави держави, а її висловлювання не відображають позицію української влади та не можуть вважатися достовірним джерелом інформації про ситуацію в країні.

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У своєму коментарі, оприлюдненому в соціальній мережі X, Георгій Тихий наголосив, що Юлія Мендель після звільнення неодноразово робила заяви, які, за оцінкою Міністерства закордонних справ, повторювали російські пропагандистські наративи. За словами дипломата, іноземній аудиторії не варто сприймати її висловлювання як такі, що характеризують реальний стан справ в Україні або офіційну позицію президента.

В інтерв’ю Journal du Dimanche Мендель заявила, що Володимир Зеленський нібито є «головним бенефіціаром війни», охарактеризувала політичну систему як автократичну та висловила твердження про низький рівень підтримки президента серед громадян. Водночас оприлюднені в останні місяці результати соціологічних досліджень українських і міжнародних центрів не підтверджують тезу про різке падіння рівня суспільної підтримки глави держави.

Окрему увагу в інтерв’ю було приділено можливим сценаріям завершення війни. Мендель заявила, що припинення бойових дій може потребувати територіальних компромісів, навівши як приклад історичний досвід Фінляндії. Також вона висловила думку, що навіть потенційна поразка Росії не означатиме автоматичної перемоги України. Ці твердження викликали публічну реакцію представників української влади.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки звернув увагу, що Journal du Dimanche входить до медіагрупи французького бізнесмена Венсана Боллоре. За інформацією Центру, окремі видання цієї групи раніше публікували матеріали, які містили проросійські наративи або заклики до відновлення відносин із Росією. Саме цей контекст також став предметом обговорення після появи нового інтерв’ю Мендель.

Це вже друге за останні місяці велике інтерв’ю Юлії Мендель для західної аудиторії. У травні вона брала участь у розмові з американським блогером Такером Карлсоном, під час якої також зробила низку резонансних заяв про внутрішню ситуацію в Україні, перебіг війни та президента Володимира Зеленського. Після тієї публікації радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин заявив, що Мендель давно не бере участі у роботі Офісу президента та не володіє інформацією про ухвалення державних рішень.

Юлія Мендель працювала прессекретаркою президента Володимира Зеленського з 2019 до 2021 року. До призначення вона була журналісткою та співпрацювала з українськими й міжнародними медіа. Після завершення роботи в Офісі президента Мендель неодноразово брала участь у міжнародних медійних проєктах і публічних дискусіях, коментуючи політичні процеси та війну.

Міністерство закордонних справ традиційно реагує на публічні заяви колишніх посадовців у випадках, коли вони можуть бути сприйняті міжнародною аудиторією як офіційна позиція держави. У таких випадках зовнішньополітичне відомство наголошує на необхідності розмежовувати приватні оцінки окремих осіб і офіційну політику, яку формують президент, уряд та інші державні інституції.

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