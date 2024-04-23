МЗС наказало припинити переоформлення закордонних паспортів за кордоном
2024-23-04    68

МЗС наказало припинити переоформлення закордонних паспортів за кордоном

МЗС України наказало припинити вчинення за кордоном усіх консульських дій щодо чоловіків призовного віку.

У листі за підписом першого заступника міністра Андрія Сибіги, опублікованому “Дзеркалом тижня”, ідеться про те, що, починаючи з 24 квітня, можливо буде тільки оформити документи для повернення в Україну.

“Доручаю з 23.04.2024 тимчасово призупинити вчинення консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років” , – йдеться в листі за підписом Сибіги.

Виняток – дії, пов’язані з оформленням посвідчень особи на повернення в Україну.

Розпорядження МЗС діє “до отримання додаткових роз’яснень щодо порядку застосування положень Закону України про мобілізацію, що був оприлюднений 17 квітня і набере чинності в травні.

Іншими словами, закордонний паспорт тепер за кордоном оформити не можна. А після набуття чинності новим законом про посилення мобілізації оформити закордонний паспорт можна буде тільки за пред’явленням військового квитка.

закордонний паспорт
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