Мита ЄС загрожують українській металургії

Європейські мита на імпорт сталі та механізм вуглецевого коригування імпорту CBAM створюють додаткові труднощі для української металургії, а деякі підприємства вже припинили роботу через сукупність витрат і наслідків війни. Про це євродепутатка Карін Карлсбро заявила під час Експортного форуму «Економічної правди», запропонувавши розглянути тимчасові винятки з відповідних правил для України.

За словами Карлсбро, нові квоти на імпорт сталі до Європейського Союзу, які мають насамперед впливати на постачання з Китаю, зачіпають також українських виробників. Вона розкритикувала такий підхід, наголосивши, що його наслідки поширюються на підприємства країни, яка працює в умовах повномасштабної війни.

«Це рух у неправильному напрямку», — заявила євродепутатка, коментуючи вплив нових обмежень на український металургійний сектор.

Окрему увагу Карлсбро приділила механізму CBAM — вуглецевому прикордонному коригуванню, яке ЄС запровадив для імпорту продукції з високими викидами парникових газів. За її словами, додаткові витрати, пов’язані з цим механізмом, стали одним із чинників закриття окремих промислових підприємств.

«Я особисто бачила підприємства, які закрилися не лише через високу ціну електроенергії або війну, а й через CBAM», — сказала Карлсбро.

Євродепутатка також розповіла про відвідування металургійного підприємства у Дніпрі, яке, за її словами, використовує електроенергію, що не підпадає під дію CBAM. Водночас представники європейських регуляторних органів, як стверджує Карлсбро, не відвідали завод для перевірки відповідних обставин. Через відсутність такої верифікації до підприємства продовжують застосовувати вимоги механізму.

Цей випадок порушує питання практичного підтвердження екологічних характеристик виробництва та застосування правил ЄС до українських експортерів. Для підприємств важливо, щоб дані про джерела електроенергії, викиди під час виробництва та інші параметри продукції могли бути перевірені за зрозумілою процедурою. Водночас детальні пояснення щодо конкретного заводу, його виробничих показників і причин застосування CBAM у виступі не наводилися.

Карлсбро заявила, що, попри відсутність спеціальних мит, спрямованих безпосередньо проти України, нинішні правила можуть погіршувати становище української промисловості. Вона запропонувала розглянути можливість тимчасового виключення України з-під дії окремих вимог. Такий крок, на її думку, дав би змогу врахувати особливі умови роботи українських підприємств під час війни.

Водночас пропозиція євродепутатки не означає, що Європейський Союз уже ухвалив рішення про запровадження винятків. Для зміни чинного режиму потрібні відповідні рішення на рівні інституцій ЄС. Поки що не повідомлялося, які саме категорії української металургійної продукції могли б отримати послаблення, на який строк їх пропонують запровадити та за яких умов вони діятимуть.

Для українських виробників сталі доступ до європейського ринку має особливе значення через логістичні обмеження, воєнні ризики та витрати на енергоресурси. Додаткове фінансове навантаження може впливати на конкурентоспроможність продукції, обсяги експорту та рішення підприємств щодо продовження виробництва. Водночас масштаб такого впливу залежить від технології виплавки сталі, джерел енергії, рівня викидів і конкретних умов постачання.

CBAM є частиною кліматичної політики ЄС, спрямованої на запобігання перенесенню виробництва до країн із менш жорсткими вимогами щодо викидів. Механізм має забезпечити зіставні умови для імпортованої продукції та товарів, вироблених усередині Євросоюзу, де підприємства несуть витрати в межах системи торгівлі квотами на викиди EU ETS. До охоплених секторів належить, зокрема, виробництво заліза та сталі.

Подальші перспективи українських металургів залежатимуть від того, чи розглядатимуть європейські інституції спеціальні умови для України, а також від можливості підприємств підтверджувати показники викидів відповідно до вимог ЄС. Окремим питанням залишається створення доступної процедури перевірки виробництв, які заявляють про використання енергії з характеристиками, що можуть впливати на застосування вуглецевого регулювання.