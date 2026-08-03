Мирон Маркевич: біографія та цікаві факти про футбольного тренера

Мирон Маркевич — один із найуспішніших українських футбольних тренерів, який працював із провідними клубами країни та очолював національну збірну. Найбільших успіхів він досяг із харківським «Металістом» і дніпровським «Дніпром», а також багато років був символом львівських «Карпат». Його вважають одним із тренерів, які суттєво вплинули на розвиток українського клубного футболу після здобуття незалежності. Маркевич є рекордсменом за кількістю матчів на посаді головного тренера в елітному дивізіоні українського футболу та фіналістом Ліги Європи УЄФА. За десятиліття роботи він виховав десятки футболістів, які виступали за національну збірну та європейські клуби.

Біографія

Мирон Богданович Маркевич народився 1 лютого 1951 року у місті Винники Львівської області. Футболом почав займатися ще в дитинстві, а після закінчення школи навчався у Львівському інституті фізичної культури. Згодом також закінчив Вищу школу тренерів у Москві, що стало основою його майбутньої тренерської кар’єри.

Як футболіст Маркевич виступав за львівські «Карпати», СКА (Львів), «Спартак» з Орджонікідзе та луцьке «Торпедо». Хоча його ігрова кар’єра не стала надзвичайно успішною, саме тренерська діяльність принесла йому широке визнання.

Першим серйозним етапом тренерської кар’єри стало луцьке «Торпедо», яке він очолив у 1984 році. Надалі працював із «Поділлям», «Кривбасом», «Волинню», кілька разів повертався до львівських «Карпат», де здобув бронзові медалі чемпіонату України та двічі вивів команду до фіналу Кубка України.

У 2005 році Маркевич став головним тренером харківського «Металіста». Саме цей період вважається найуспішнішим у його кар’єрі. Під його керівництвом клуб шість сезонів поспіль здобував бронзові медалі чемпіонату України, а у сезоні 2012/13 став срібним призером. У єврокубках «Металіст» дійшов до чвертьфіналу Кубка УЄФА, що стало одним із найкращих результатів клубу на міжнародній арені.

У лютому 2010 року Маркевича призначили головним тренером національної збірної. Він поєднував роботу зі збірною та «Металістом», однак уже в серпні того ж року подав у відставку після дисциплінарних санкцій щодо харківського клубу. Під його керівництвом збірна провела чотири матчі, не зазнавши жодної поразки: три перемоги та одна нічия.

У 2014 році Маркевич очолив дніпровський «Дніпро». Уже в першому сезоні команда вперше у своїй історії вийшла до фіналу Ліги Європи УЄФА, де поступилася іспанській «Севільї» з рахунком 2:3. Цей результат став найбільшим міжнародним досягненням клубу та одним із найуспішніших виступів українських команд у європейських турнірах.

Після завершення роботи в «Дніпрі» Маркевич очолював Комітет національних збірних Федерації футболу України, а у 2023 році повернувся до львівських «Карпат». Улітку 2024 року він залишив посаду головного тренера клубу.

Цікаві факти

Мирон Маркевич є заслуженим тренером України та кавалером орденів «За заслуги» II і III ступенів. Він також увійшов до Зали слави українського футболу.

У 2002 році тренер заснував дитячо-юнацьку футбольну школу у Винниках, яка нині носить ім’я його батька Богдана Маркевича — також відомого футбольного фахівця.

Маркевич одружений. Разом із дружиною Ганною виховав двох синів. Старший син Остап Маркевич також став футбольним тренером і працював в українських та іспанських клубах, а молодший Юрій займався бізнесом і певний час працював у футбольній селекції.

У британському журналі FourFourTwo Мирона Маркевича включали до списку найкращих футбольних тренерів світу після успішного виступу «Дніпра» у Лізі Європи сезону 2014/15.

За роки роботи він очолював понад десять професійних клубів, а його тренерська кар’єра триває вже понад чотири десятиліття. Маркевич залишається одним із найавторитетніших українських футбольних наставників.

Відповіді на питання про Мирона Маркевича

Скільки років Мирону Маркевичу?

Мирон Маркевич народився 1 лютого 1951 року. Він належить до покоління тренерів, які формували сучасний український футбол після здобуття незалежності. Його багаторічна кар’єра охоплює понад 40 років.

Які клуби тренував Мирон Маркевич?

Найвідоміші клуби у його кар’єрі — «Карпати», «Металіст» і «Дніпро». Також він працював із «Волинню», «Поділлям», «Кривбасом», «Металургом» (Запоріжжя) та «Анжі». У 2023–2024 роках знову очолював «Карпати».

Чи був Мирон Маркевич тренером збірної?

Так. У 2010 році він очолював національну збірну України. Команда під його керівництвом не програла жодного матчу, однак тренер залишив посаду через кілька місяців.

Яке головне досягнення Мирона Маркевича?

Одним із найбільших успіхів став вихід «Дніпра» до фіналу Ліги Європи УЄФА у 2015 році. Також він перетворив «Металіст» на одного з лідерів українського футболу та регулярно виводив клуб у єврокубки.

Чи працює Мирон Маркевич зараз?

Після завершення роботи у львівських «Карпатах» у 2024 році він не обіймав посаду головного тренера професійного клубу. Водночас Маркевич продовжує брати участь у футбольному житті як авторитетний експерт і фахівець.