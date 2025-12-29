Мирний договір України та РФ: залишилось лише 2 неузгоджених пункти

Робота ЗАЕС і питання територій — ось ці 10%, які залишились неузгодженими в 20-пунктному плані. Про це заявив президент Зеленський після переговорів із Трампом.

Що стосується гарантій безпеки — вони готові на 100%, залишилось узгодити лише термін їхньої дії.

Ще заяви президента:

▫️Жодних домовленостей про вихід ЗСУ з Донбасу немає. Це не новина, що Росія цього хоче. Але у нас є своя земля, своя держава і свої інтереси.

▫️Присутність міжнародних військ в Україні — це посилення тих гарантій безпеки, які партнери вже нам пропонують.

▫️Склад української переговорної делегації гнучкий, до роботи можуть залучати представників розвідки, військових та економічного блоку.