Микола Злочевський: біографія та цікаві факти про бізнесмена і політика

Микола Злочевський — український бізнесмен і колишній державний посадовець, відомий як засновник газовидобувної групи Burisma Holdings та ексміністр екології і природних ресурсів. Він був народним депутатом Верховної Ради IV–VI скликань, а також обіймав посаду заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Його кар’єра пов’язана з нафтогазовим сектором, державним управлінням і політикою за президентства Віктора Януковича.

Біографія

Микола Владиславович Злочевський народився 14 червня 1966 року в Києві. У 1988 році він закінчив Київське вище інженерне радіотехнічне училище протиповітряної оборони, де здобув фах радіоінженера. У 1983–1991 роках проходив військову службу в Радянській армії. Пізніше отримав економічну та юридичну освіту: у 2002 році закінчив Міжнародний університет бізнесу і права за спеціальністю «Облік і аудит», а також навчався на юридичному факультеті Одеської юридичної академії.

Після початку підприємницької діяльності Злочевський працював у компаніях, пов’язаних із торгівлею нафтопродуктами. У 1990-х роках він обіймав керівні посади в структурах «Інфокс» та інших підприємствах. У 1999–2000 роках очолював правління «Укрнафтосервісу», а в 2000–2002 роках був віцепрезидентом «Інфоксу».

У 2002 році Злочевський уперше став народним депутатом України IV скликання. Він працював у парламентському комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. У Верховній Раді V і VI скликань представляв Партію регіонів. Під час роботи в парламенті його діяльність була пов’язана передусім з енергетичною сферою та бюджетними питаннями.

У 2003–2005 роках Злочевський очолював Державний комітет України з природних ресурсів. У березні 2010 року його призначили головою Державного комітету з державного матеріального резерву. Того ж року він перейшов до уряду: спочатку обіймав посаду міністра охорони навколишнього природного середовища, а після реорганізації відомства став міністром екології та природних ресурсів.

У квітні 2012 року Злочевський залишив уряд і став заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України. На цій посаді він працював до лютого 2014 року, коли після зміни влади в країні припинив виконувати державні повноваження.

Водночас основним напрямом його бізнесу залишалася енергетика. Злочевського пов’язують із заснуванням Burisma Holdings — групи компаній, що працює у сфері видобутку природного газу. Компанія стала одним із найбільш відомих приватних гравців українського газовидобувного ринку. Її діяльність привертала увагу через масштаби бізнесу, політичну кар’єру власника та міжнародний резонанс окремих історій, пов’язаних із компанією.

Цікаві факти

У червні 2020 року НАБУ та САП викрили спробу передати керівництву антикорупційних органів неправомірну вигоду за закриття кримінального провадження щодо колишнього міністра екології Миколи Злочевського. За даними НАБУ, 12 червня 2020 року затримали трьох осіб після спроби передати 5 млн доларів США для подальшої передачі керівникові САП. Ще 1 млн доларів, за версією слідства, призначався посереднику за «консультаційні послуги». Цей епізод стосувався кримінального провадження щодо ймовірної причетності колишнього міністра до заволодіння коштами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданого ПАТ «Реал Банк», та легалізації цих коштів.

Важливо розрізняти дати процесуальних дій. У червні 2020 року про підозру повідомили трьом затриманим особам, а не самому Злочевському. Як зазначено в офіційному реєстрі кримінальних проваджень НАБУ, Миколі Злочевському повідомили про підозру 17 вересня 2021 року. 28 жовтня 2021 року стороні захисту відкрили матеріали розслідування для ознайомлення, а 1 березня 2022 року обвинувальний акт щодо нього скерували до Вищого антикорупційного суду.

Як повідомила УП, 1 серпня 2023 року Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП і Миколою Злочевським у справі про спробу підкупу керівництва НАБУ та САП. За повідомленням САП, оприлюдненим того дня, суд призначив Злочевському штраф у розмірі 68 тис. грн. Крім того, за даними САП, у межах співпраці з прокурорами він перерахував 500 млн грн на підтримку Збройних сил України в межах проєкту “Армія дронів”. Повний текст вироку не був відкритий для загального доступу

Ім’я Злочевського також набуло міжнародного розголосу через діяльність газовидобувної групи Burisma Holdings. У 2014 році до ради директорів компанії увійшов Гантер Байден, син тодішнього віцепрезидента США Джо Байдена. Його робота в компанії стала предметом політичних дискусій у Сполучених Штатах, зокрема щодо можливого конфлікту інтересів. Водночас сам факт участі Гантера Байдена в раді директорів не є доказом незаконних дій з боку компанії або її власника.

Відомості про приватне життя Злочевського представлені у відкритих джерелах значно менш повно, ніж інформація про його бізнесову та політичну діяльність. Тому дані про сім’ю, особисті захоплення та інші приватні обставини варто наводити лише за наявності надійних підтверджень.

Відповіді на питання про Миколу Злочевського

Хто такий Микола Злочевський?

Микола Злочевський — український бізнесмен і колишній політик. Він був народним депутатом, міністром екології та природних ресурсів і заступником секретаря РНБО. Найбільше його знають як засновника газовидобувної групи Burisma Holdings і фігуранта резонансної справи про спробу підкупу керівництва НАБУ та САП.

Скільки років Миколі Злочевському?

Злочевський народився 14 червня 1966 року. Станом на 12 жовтня 2026 року йому 60 років. Місце його народження — Київ.

Яку освіту здобув Микола Злочевський?

У 1988 році він закінчив Київське вище інженерне радіотехнічне училище протиповітряної оборони за фахом радіоінженера. Згодом здобув економічну освіту в Міжнародному університеті бізнесу і права, а також навчався на юридичному факультеті Одеської юридичної академії.

Чим відомий Микола Злочевський у бізнесі?

Його ім’я пов’язане з Burisma Holdings — групою компаній, що працює у сфері видобутку природного газу. До переходу на державні посади Злочевський працював у підприємствах, пов’язаних із нафтопродуктами. Burisma стала одним із найбільш відомих приватних гравців українського газовидобувного сектору.