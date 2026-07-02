Микола Янченко: біографія та цікаві факти про народного артиста України

Микола Янченко — український естрадний співак, композитор, автор пісень та народний артист України, творчість якого добре відома шанувальникам української естради й народної музики. Його композиції протягом багатьох років звучали на концертах, фестивалях, родинних святах та весіллях по всій країні. Артист поєднував виконавську діяльність із написанням власних пісень та організацією культурних заходів на Вінниччині. За внесок у розвиток української культури він був відзначений державними званнями заслуженого, а згодом і народного артиста України. У липні 2026 року стало відомо про смерть виконавця, що викликало широкий резонанс серед його колег і прихильників.

Біографія

Микола Олександрович Янченко народився у 1959 році в селі Канава Тиврівського району Вінницької області. Дитинство та шкільні роки минули на Вінниччині, де він здобув початкову й середню освіту. Після закінчення школи вступив до Тульчинського культурно-освітнього училища, де отримав спеціальність режисера драматичного колективу.

Професійну діяльність Янченко розпочав у сфері культури. Понад двадцять років він працював художнім керівником будинку культури у селі Моївка Вінницької області. Саме в цей період активно розвивав музичну кар’єру, створював авторські пісні та виступав на сцені як сольний виконавець.

Протягом творчої діяльності артист записав десятки авторських композицій. Серед найвідоміших — «Дай Бог», «Грай, музико моя», «В гості до мами», «Дві долі», «Мар’яна», «Баба на баяні», «А роки летять» та інші. Багато його творів стали популярними далеко за межами Вінниччини, а окремі композиції увійшли до репертуару інших українських виконавців.

У 2007 році Миколі Янченку було присвоєно почесне звання заслуженого артиста України. У 2016 році він отримав звання народного артиста України за значний внесок у розвиток українського музичного мистецтва.

Окрім концертної діяльності, Янченко був організатором фестивалю «Мамина піч», який об’єднував виконавців української народної та естрадної пісні. Захід став одним із культурних символів Поділля та сприяв популяризації української музики.

1 липня 2026 року стало відомо про смерть артиста. Інформацію підтвердили його колеги та низка українських медіа. Причини смерті офіційно не коментувалися правоохоронними органами на момент перших повідомлень.

Цікаві факти

Микола Янченко був не лише виконавцем, а й автором музики та текстів більшості власних композицій. Саме це дозволило йому сформувати впізнаваний творчий стиль, який поєднував елементи української народної пісні та сучасної естради.

Його пісні часто виконувалися на сімейних святах, фестивалях і народних гуляннях. Завдяки цьому артиста нерідко називали одним із найвідоміших виконавців Поділля.

Янченко також писав пісні для інших українських артистів. Зокрема, серед його творів є композиції, які виконувала Ірина Федишин, що зробило його відомим не лише як співака, а й як композитора.

У відкритих джерелах практично відсутня детальна інформація про особисте життя, дружину чи дітей артиста. Сам Микола Янченко не робив сімейне життя предметом публічного обговорення, тому достовірних підтверджених відомостей про родину небагато.

Протягом кар’єри ім’я Миколи Янченка не було пов’язане з гучними політичними чи кримінальними скандалами. Його публічна діяльність здебільшого стосувалася музики, концертів і культурних проєктів.

Відповіді на питання про персону

Скільки років було Миколі Янченку?

Микола Янченко народився у 1959 році. У липні 2026 року повідомлялося, що артист помер на 67-му році життя. Саме цей вік наводиться у повідомленнях про його смерть.

Яке звання мав Микола Янченко?

У 2007 році співак отримав звання заслуженого артиста України. У 2016 році йому було присвоєно звання народного артиста України. Обидві відзнаки стали визнанням його багаторічної творчої діяльності.

Які пісні зробили Миколу Янченка відомим?

До найпопулярніших композицій артиста належать «Дай Бог», «Дві долі», «В гості до мами», «Мар’яна», «Грай, музико моя» та «А роки летять». Більшість із них він написав самостійно як автор музики й текстів.

Чи відомо щось про сім’ю Миколи Янченка?

У відкритих джерелах відсутня підтверджена інформація про дружину, дітей або інші деталі особистого життя виконавця. Артист не афішував цю частину своєї біографії, тому достовірних даних небагато.

Чим запам’ятався Микола Янченко?

Його пам’ятають як автора популярних українських естрадних пісень, організатора фестивалю «Мамина піч» та багаторічного популяризатора української музичної культури. Значна частина його творчості присвячена родині, рідному краю та традиційним людським цінностям.