Микола Янченко: біографія та цікаві факти про народного артиста України
2026-02-07    89

Микола Янченко: біографія та цікаві факти про народного артиста України

Микола Янченко — український естрадний співак, композитор, автор пісень та народний артист України, творчість якого добре відома шанувальникам української естради й народної музики. Його композиції протягом багатьох років звучали на концертах, фестивалях, родинних святах та весіллях по всій країні. Артист поєднував виконавську діяльність із написанням власних пісень та організацією культурних заходів на Вінниччині. За внесок у розвиток української культури він був відзначений державними званнями заслуженого, а згодом і народного артиста України. У липні 2026 року стало відомо про смерть виконавця, що викликало широкий резонанс серед його колег і прихильників.

Біографія

Микола Олександрович Янченко народився у 1959 році в селі Канава Тиврівського району Вінницької області. Дитинство та шкільні роки минули на Вінниччині, де він здобув початкову й середню освіту. Після закінчення школи вступив до Тульчинського культурно-освітнього училища, де отримав спеціальність режисера драматичного колективу.

Професійну діяльність Янченко розпочав у сфері культури. Понад двадцять років він працював художнім керівником будинку культури у селі Моївка Вінницької області. Саме в цей період активно розвивав музичну кар’єру, створював авторські пісні та виступав на сцені як сольний виконавець.

Протягом творчої діяльності артист записав десятки авторських композицій. Серед найвідоміших — «Дай Бог», «Грай, музико моя», «В гості до мами», «Дві долі», «Мар’яна», «Баба на баяні», «А роки летять» та інші. Багато його творів стали популярними далеко за межами Вінниччини, а окремі композиції увійшли до репертуару інших українських виконавців.

У 2007 році Миколі Янченку було присвоєно почесне звання заслуженого артиста України. У 2016 році він отримав звання народного артиста України за значний внесок у розвиток українського музичного мистецтва.

Окрім концертної діяльності, Янченко був організатором фестивалю «Мамина піч», який об’єднував виконавців української народної та естрадної пісні. Захід став одним із культурних символів Поділля та сприяв популяризації української музики.

1 липня 2026 року стало відомо про смерть артиста. Інформацію підтвердили його колеги та низка українських медіа. Причини смерті офіційно не коментувалися правоохоронними органами на момент перших повідомлень.

Цікаві факти

Микола Янченко був не лише виконавцем, а й автором музики та текстів більшості власних композицій. Саме це дозволило йому сформувати впізнаваний творчий стиль, який поєднував елементи української народної пісні та сучасної естради.

Його пісні часто виконувалися на сімейних святах, фестивалях і народних гуляннях. Завдяки цьому артиста нерідко називали одним із найвідоміших виконавців Поділля.

Янченко також писав пісні для інших українських артистів. Зокрема, серед його творів є композиції, які виконувала Ірина Федишин, що зробило його відомим не лише як співака, а й як композитора.

У відкритих джерелах практично відсутня детальна інформація про особисте життя, дружину чи дітей артиста. Сам Микола Янченко не робив сімейне життя предметом публічного обговорення, тому достовірних підтверджених відомостей про родину небагато.

Протягом кар’єри ім’я Миколи Янченка не було пов’язане з гучними політичними чи кримінальними скандалами. Його публічна діяльність здебільшого стосувалася музики, концертів і культурних проєктів.

Відповіді на питання про персону

Скільки років було Миколі Янченку?

Микола Янченко народився у 1959 році. У липні 2026 року повідомлялося, що артист помер на 67-му році життя. Саме цей вік наводиться у повідомленнях про його смерть.

Яке звання мав Микола Янченко?

У 2007 році співак отримав звання заслуженого артиста України. У 2016 році йому було присвоєно звання народного артиста України. Обидві відзнаки стали визнанням його багаторічної творчої діяльності.

Які пісні зробили Миколу Янченка відомим?

До найпопулярніших композицій артиста належать «Дай Бог», «Дві долі», «В гості до мами», «Мар’яна», «Грай, музико моя» та «А роки летять». Більшість із них він написав самостійно як автор музики й текстів.

Чи відомо щось про сім’ю Миколи Янченка?

У відкритих джерелах відсутня підтверджена інформація про дружину, дітей або інші деталі особистого життя виконавця. Артист не афішував цю частину своєї біографії, тому достовірних даних небагато.

Чим запам’ятався Микола Янченко?

Його пам’ятають як автора популярних українських естрадних пісень, організатора фестивалю «Мамина піч» та багаторічного популяризатора української музичної культури. Значна частина його творчості присвячена родині, рідному краю та традиційним людським цінностям.

Вінницька область, Дай Бог пісня, заслужений артист України, Микола Янченко, Микола Янченко Instagram, Микола Янченко біографія, Микола Янченко вік, Моївка, народний артист України, Тульчинське культурно-освітнє училище, українська естрада, українська музика, український композитор, український співак, фестиваль Мамина піч
Останні новини
Анна Ніконова: біографія та цікаві факти про Міс Всесвіт Україна 2026

Анна Ніконова: біографія та цікаві факти про Міс Всесвіт Україна 2026
Анна Ніконова — українська психологиня, модель та переможниця національного конкурсу читать далее
02-07, 09:43
Даяна Ястремська: біографія та цікаві факти про українську тенісистку

Даяна Ястремська: біографія та цікаві факти про українську тенісистку
Даяна Ястремська — одна з найвідоміших українських тенісисток сучасності, яка читать далее
02-07, 09:38
Іво Бобул: біографія та цікаві факти про українського співака

Іво Бобул: біографія та цікаві факти про українського співака
Іво Бобул — один із найвідоміших українських естрадних співаків, чия читать далее
02-07, 09:35
Володимир Кононніков: біографія та цікаві факти про командира 154-ї ОМБр

Володимир Кононніков: біографія та цікаві факти про командира 154-ї ОМБр
Володимир Кононніков — український військовий, полковник Збройних сил України та читать далее
02-07, 09:32
Помер соліст Village People Віктор Вілліс, співавтор легендарного хіта YMCA

Помер соліст Village People Віктор Вілліс, співавтор легендарного хіта YMCA
На 75-му році життя помер американський музикант Віктор Вілліс — читать далее
02-07, 09:28
США в меншості перемогли Боснію і Герцеговину та вийшли до 1/8 фіналу ЧС-2026

США в меншості перемогли Боснію і Герцеговину та вийшли до 1/8 фіналу ЧС-2026
Збірна США в ніч на 2 липня здобула перемогу над читать далее
02-07, 09:26
В Офісі президента обговорили можливість виборів восени 2026, – ЗМІ

В Офісі президента обговорили можливість виборів восени 2026, – ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський разом із керівництвом Офісу президента та читать далее
02-07, 09:23
Микола Янченко: біографія та цікаві факти про народного артиста України

Микола Янченко: біографія та цікаві факти про народного артиста України
Микола Янченко — український естрадний співак, композитор, автор пісень та читать далее
02-07, 09:21
Англія вирвала перемогу над ДР Конго та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026

Англія вирвала перемогу над ДР Конго та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026
Збірна Англії здобула вольову перемогу над командою Демократичної Республіки Конго читать далее
02-07, 09:19
Бельгія вирвала перемогу у Сенегалу та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026

Бельгія вирвала перемогу у Сенегалу та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026
Збірна Бельгії здобула вольову перемогу над Сенегалом із рахунком 3:2 читать далее
02-07, 09:17
Масована атака на Київ: загинули 13 людей, десятки постраждали

Масована атака на Київ: загинули 13 людей, десятки постраждали
У ніч на 3 липня російські війська завдали масованого удару читать далее
02-07, 08:28
Штрафи за стікання конденсату з кондиціонерів: новий законопроект у ВРУ

Штрафи за стікання конденсату з кондиціонерів: новий законопроект у ВРУ
У Верховній Раді України 2 липня 2026 року зареєстровано законопроєкт, читать далее
02-07, 00:15
Трамп заявив про прогрес у переговорах США та Ірану в Досі

Трамп заявив про прогрес у переговорах США та Ірану в Досі
Президент США Дональд Трамп заявив про «помітний прогрес» у переговорах читать далее
02-07, 00:11
Оренда квартир на Харківщині подорожчала майже на 85% за рік

Оренда квартир на Харківщині подорожчала майже на 85% за рік
Вартість оренди житла в Україні продовжує зростати, а найвищі темпи читать далее
02-07, 00:08
Хто така Анна Насобіна, яка постраждала разом із Єрмолаєвим у Монако?

Хто така Анна Насобіна, яка постраждала разом із Єрмолаєвим у Монако?
Під час розслідування вибуху, що стався ввечері 29 червня в читать далее
02-07, 00:00
У Монако затримали іноземця у справі про замах на Вадима Єрмолаєва

У Монако затримали іноземця у справі про замах на Вадима Єрмолаєва
У Монако правоохоронці затримали іноземця в межах розслідування вибуху біля читать далее
01-07, 23:57
Китай і Росія провели секретні військові навчання щодо війни в Україні

Китай і Росія провели секретні військові навчання щодо війни в Україні
Китай і Росія у 2025 році провели закриті спільні військові читать далее
01-07, 22:16
Росія вдарила балістикою по виробнику туалетного паперу “Сніжна панда” на Одещині

Росія вдарила балістикою по виробнику туалетного паперу “Сніжна панда” на Одещині
1 липня 2026 року о 17:35 в Одеській області України читать далее
01-07, 17:56
Яке церковне свято 2 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 2 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
2 липня 2026 року православна церква вшановує Покладання чесної ризи читать далее
01-07, 17:17
Верховна Рада підтримала закон про створення Національного пантеону

Верховна Рада підтримала закон про створення Національного пантеону
Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №15360, який передбачає створення Національного читать далее
01-07, 15:01
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 блокування рахунку війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація новини України футбол фінансовий моніторинг чемпіонат світу 2026