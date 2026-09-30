Микола Швидкий: біографія та цікаві факти про заступника міністра оборони
2026-30-09    125

Микола Швидкий: біографія та цікаві факти про заступника міністра оборони

Микола Швидкий — український військовослужбовець і заступник міністра оборони України, призначений на цю посаду в серпні 2026 року. Він увійшов до команди міністра оборони Євгенія Хмари після зміни керівництва оборонного відомства. Основним напрямом його роботи визначено посилення практичної взаємодії Міністерства оборони з військом. Зокрема, Швидкий має координувати роботу між Міноборони, Генеральним штабом Збройних сил України та Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим. Публічна біографія посадовця залишається дуже обмеженою, тому значна частина відомостей про його попередню службу, освіту та особисте життя наразі відсутня у відкритих офіційних джерелах.

Біографія

Офіційно відомо, що повне ім’я посадовця — Микола Олександрович Швидкий. 3 серпня 2026 року Кабінет Міністрів України розпорядженням №751-р призначив його заступником міністра оборони України. Документ містить саме рішення про призначення і не наводить біографічної довідки про нового урядовця.Призначення відбулося після того, як Євгеній Хмара очолив Міністерство оборони. Швидкий став одним із нових людей у команді керівника оборонного відомства. За інформацією Міноборони, його поява в керівництві мала посилити зв’язок між апаратом міністерства та військовими структурами.Головним завданням Швидкого визначили координацію роботи між Міністерством оборони, Генеральним штабом ЗСУ та Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим. Йдеться про те, щоб потреби бойових підрозділів швидше надходили до оборонного відомства, а ухвалені рішення оперативніше доходили до військових частин.У серпні 2026 року Євгеній Хмара також характеризував Швидкого як посадовця, відповідального за фронтовий напрям. АрміяInform згодом повідомила, що Швидкий відповідає за фронт у новій структурі команди міністра.Дані про попередні посади Швидкого у відкритих офіційних джерелах практично не представлені. Зокрема, на сторінці керівництва Міноборони немає інформації про дату його народження, освіту, попередні місця служби чи інші етапи кар’єри. Тому поширені в мережі біографічні довідки про інших людей із прізвищем Швидкий не можна автоматично застосовувати до нинішнього заступника міністра.Окремі профільні публікації називають Швидкого полковником і повідомляють, що до призначення заступником міністра він безпосередньо керував напрямом воєнної політики та стратегічного планування. Також йому приписують участь у формуванні санкційної політики Міноборони. Ці відомості публікувалися профільними організаціями та медіа, але розгорнутої офіційної біографії з описом попередньої служби Міноборони не оприлюднило.

Цікаві факти

Один із найбільш помітних фактів у біографії Швидкого — швидке призначення на одну з ключових посад у Міністерстві оборони без попередньо оприлюдненої широкої биографічної довідки. Після його призначення українські медіа окремо звертали увагу на те, що на сайті оборонного відомства тривалий час не було фотографії та детальної інформації про нового заступника.Швидкий став кадровим рішенням особисто Євгенія Хмари. НАКО називала його єдиним власним кадровим призначенням Хмари серед нових заступників, тоді як частина інших членів команди працювала в Міноборони ще до приходу нового керівника.Ще одна особливість його посади полягає в тому, що відповідальність Швидкого пов’язана не з окремим адміністративним сектором, а безпосередньо з взаємодією цивільного оборонного відомства та військового командування. У практичному вимірі це означає роботу з інформацією про потреби фронту, координацію між різними структурами та супровід рішень, які мають доходити до бойових підрозділів.У відкритих джерелах немає надійно підтверджених даних про сім’ю Швидкого, його дружину, дітей, дату народження, місце проживання або хобі. Також немає підстав переносити на нього інформацію з досьє інших людей із таким самим прізвищем та ім’ям.Публічна увага до Швидкого виникла фактично одразу після призначення, оскільки він отримав посаду в період перебудови керівної команди Міноборони. У серпні 2026 року його включили до переліку заступників міністра, а наприкінці того ж місяця керівництво відомства публічно окреслило його напрям як роботу, пов’язану з фронтом.

Відповіді на питання про Миколу ШвидкогоХто такий Микола Швидкий?

Микола Швидкий — заступник міністра оборони України. Кабінет Міністрів призначив його на цю посаду 3 серпня 2026 року. Його робота пов’язана передусім із координацією взаємодії Міноборони з військом, Генеральним штабом та командуванням ЗСУ.

Коли Микола Швидкий став заступником міністра оборони?

Рішення про призначення уряд ухвалив 3 серпня 2026 року. Воно оформлене розпорядженням Кабінету Міністрів №751-р. Наступного дня Міністерство оборони публічно повідомило про призначення та основні завдання нового заступника.

За що відповідає Микола Швидкий?

Основним завданням Швидкого визначена практична взаємодія Міноборони з військом. Він має координувати роботу відомства з Генеральним штабом і Головнокомандувачем ЗСУ. Окремо в повідомленнях про його роботу йдеться про необхідність швидшого передавання потреб підрозділів до Міноборони та рішень відомства — на фронт.

Що відомо про попередню кар’єру Миколи Швидкого?

Повної офіційної біографії Швидкого у відкритому доступі немає. Профільні джерела називають його полковником і пов’язують із напрямом воєнної політики та стратегічного планування. Інші деталі попередньої служби, дати навчання та конкретні посади не мають достатнього підтвердження в офіційних джерелах, тому їх не можна подавати як встановлені факти.

Що відомо про особисте життя Миколи Швидкого?Надійних відкритих даних про дружину, дітей, батьків або особисті захоплення Миколи Швидкого практично немає. Офіційна сторінка Міноборони обмежується інформацією про його призначення. Дані про людей з таким самим ім’ям та прізвищем, які містяться в інших базах, не дають підстав ототожнювати їх із заступником міністра оборони.

Збройні сили України, Микола Швидкий
Останні новини
Максим Столярчук: біографія та цікаві факти про заступника міністра

Максим Столярчук: біографія та цікаві факти про заступника міністра
Максим Столярчук — український державний службовець, фахівець із цифрової трансформації читать далее
30-09, 22:17
Олена Шоптенко: біографія та цікаві факти про танцівницю і хореографку

Олена Шоптенко: біографія та цікаві факти про танцівницю і хореографку
Олена Шоптенко — українська танцівниця, хореографка та переможниця першого сезону читать далее
30-09, 22:07
Микола Швидкий: біографія та цікаві факти про заступника міністра оборони

Микола Швидкий: біографія та цікаві факти про заступника міністра оборони
Микола Швидкий — український військовослужбовець і заступник міністра оборони України, читать далее
30-09, 21:06
Олександр Лобановський: біографія та цікаві факти про бізнесмена і депутата

Олександр Лобановський: біографія та цікаві факти про бізнесмена і депутата
Олександр Лобановський — харківський підприємець, депутат міської ради та засновник читать далее
30-09, 20:08
Ігор Терехов: біографія та цікаві факти про мера Харкова

Ігор Терехов: біографія та цікаві факти про мера Харкова
Ігор Терехов — український політик, який із листопада 2021 року читать далее
30-09, 20:03
Приват не повернув 43,7 тис. грн після фішингової атаки

Приват не повернув 43,7 тис. грн після фішингової атаки
Жінка втратила 43,7 тис. грн після переходу за фішинговим посиланням читать далее
30-09, 19:13
Аграріям спростять отримання статусу критично важливих

Аграріям спростять отримання статусу критично важливих
Міністерство аграрної політики та продовольства України з 18 жовтня 2026 читать далее
30-09, 19:10
Яке церковне свято 1 жовтня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 1 жовтня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
1 жовтня 2026 року православна церква відзначає Покров Пресвятої Богородиці читать далее
30-09, 17:15
Держборг України зріс до рекордних 215,55 млрд доларів

Держборг України зріс до рекордних 215,55 млрд доларів
Державний та гарантований державою борг України станом на 31 серпня читать далее
30-09, 13:25
Київстар підвищує тарифи: скільки доведеться платити з 8 жовтня

Київстар підвищує тарифи: скільки доведеться платити з 8 жовтня
Мобільний оператор Київстар із 8 жовтня підвищить вартість чотирьох тарифів читать далее
30-09, 12:54
Кібератака на Укрнет: як захистити пошту від злому

Кібератака на Укрнет: як захистити пошту від злому
Вересневі удари по українських дата-центрах і телекомунікаційній інфраструктурі показали, наскільки читать далее
30-09, 11:22
США попередили Кремль про ризик краху економіки РФ, – ЗМІ

США попередили Кремль про ризик краху економіки РФ, – ЗМІ
Глава ЦРУ США Джон Реткліфф під час таємного візиту до читать далее
30-09, 11:18
У РФ розбився ракетоносець Ту-95

У РФ розбився ракетоносець Ту-95
У Амурській області Росії 29 вересня розбився стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-95. читать далее
30-09, 11:15
США хочуть енергетичного перемир’я та зустрічі Трампа з Путіним

США хочуть енергетичного перемир’я та зустрічі Трампа з Путіним
США намагаються якнайшвидше домовитися з Україною та Росією про обмежене читать далее
29-09, 18:54
Яке церковне свято 30 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 30 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
30 вересня 2026 року православна церква вшановує святих мучениць Віру, читать далее
29-09, 15:47
Рейтинг Макрона впав до історичного мінімуму — 18%

Рейтинг Макрона впав до історичного мінімуму — 18%
Еммануель Макрон у вересні 2026 року опустився до історичного мінімуму читать далее
29-09, 14:59
Шість країн ЄС хочуть радикально змінити бюджет на 2028–2034 роки

Шість країн ЄС хочуть радикально змінити бюджет на 2028–2034 роки
Лідери Німеччини, Нідерландів, Швеції, Данії, Австрії та Фінляндії 29 вересня читать далее
29-09, 14:56
Уряд заморозив фінансування некритичних будівництв та ремонтів, — Корецький

Уряд заморозив фінансування некритичних будівництв та ремонтів, — Корецький
Кабінет Міністрів 28 вересня ухвалив рішення про зміну пріоритетів державних читать далее
29-09, 10:19
Дитина війни 2026: хто і як може отримати статус

Дитина війни 2026: хто і як може отримати статус
У 2026 році українські сім’ї можуть оформити дитині статус «дитина, читать далее
29-09, 10:15
Як підключити Укрнет пошту до Outlook: нові порти

Як підключити Укрнет пошту до Outlook: нові порти
Після планового відключення застарілих TLS-протоколів на поштових серверах Ukr.net у читать далее
29-09, 10:12
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела дипломатія мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар