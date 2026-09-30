Микола Швидкий: біографія та цікаві факти про заступника міністра оборони

Микола Швидкий — український військовослужбовець і заступник міністра оборони України, призначений на цю посаду в серпні 2026 року. Він увійшов до команди міністра оборони Євгенія Хмари після зміни керівництва оборонного відомства. Основним напрямом його роботи визначено посилення практичної взаємодії Міністерства оборони з військом. Зокрема, Швидкий має координувати роботу між Міноборони, Генеральним штабом Збройних сил України та Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим. Публічна біографія посадовця залишається дуже обмеженою, тому значна частина відомостей про його попередню службу, освіту та особисте життя наразі відсутня у відкритих офіційних джерелах.

Біографія

Офіційно відомо, що повне ім’я посадовця — Микола Олександрович Швидкий. 3 серпня 2026 року Кабінет Міністрів України розпорядженням №751-р призначив його заступником міністра оборони України. Документ містить саме рішення про призначення і не наводить біографічної довідки про нового урядовця.Призначення відбулося після того, як Євгеній Хмара очолив Міністерство оборони. Швидкий став одним із нових людей у команді керівника оборонного відомства. За інформацією Міноборони, його поява в керівництві мала посилити зв’язок між апаратом міністерства та військовими структурами.Головним завданням Швидкого визначили координацію роботи між Міністерством оборони, Генеральним штабом ЗСУ та Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим. Йдеться про те, щоб потреби бойових підрозділів швидше надходили до оборонного відомства, а ухвалені рішення оперативніше доходили до військових частин.У серпні 2026 року Євгеній Хмара також характеризував Швидкого як посадовця, відповідального за фронтовий напрям. АрміяInform згодом повідомила, що Швидкий відповідає за фронт у новій структурі команди міністра.Дані про попередні посади Швидкого у відкритих офіційних джерелах практично не представлені. Зокрема, на сторінці керівництва Міноборони немає інформації про дату його народження, освіту, попередні місця служби чи інші етапи кар’єри. Тому поширені в мережі біографічні довідки про інших людей із прізвищем Швидкий не можна автоматично застосовувати до нинішнього заступника міністра.Окремі профільні публікації називають Швидкого полковником і повідомляють, що до призначення заступником міністра він безпосередньо керував напрямом воєнної політики та стратегічного планування. Також йому приписують участь у формуванні санкційної політики Міноборони. Ці відомості публікувалися профільними організаціями та медіа, але розгорнутої офіційної біографії з описом попередньої служби Міноборони не оприлюднило.

Цікаві факти

Один із найбільш помітних фактів у біографії Швидкого — швидке призначення на одну з ключових посад у Міністерстві оборони без попередньо оприлюдненої широкої биографічної довідки. Після його призначення українські медіа окремо звертали увагу на те, що на сайті оборонного відомства тривалий час не було фотографії та детальної інформації про нового заступника.Швидкий став кадровим рішенням особисто Євгенія Хмари. НАКО називала його єдиним власним кадровим призначенням Хмари серед нових заступників, тоді як частина інших членів команди працювала в Міноборони ще до приходу нового керівника.Ще одна особливість його посади полягає в тому, що відповідальність Швидкого пов’язана не з окремим адміністративним сектором, а безпосередньо з взаємодією цивільного оборонного відомства та військового командування. У практичному вимірі це означає роботу з інформацією про потреби фронту, координацію між різними структурами та супровід рішень, які мають доходити до бойових підрозділів.У відкритих джерелах немає надійно підтверджених даних про сім’ю Швидкого, його дружину, дітей, дату народження, місце проживання або хобі. Також немає підстав переносити на нього інформацію з досьє інших людей із таким самим прізвищем та ім’ям.Публічна увага до Швидкого виникла фактично одразу після призначення, оскільки він отримав посаду в період перебудови керівної команди Міноборони. У серпні 2026 року його включили до переліку заступників міністра, а наприкінці того ж місяця керівництво відомства публічно окреслило його напрям як роботу, пов’язану з фронтом.

Відповіді на питання про Миколу ШвидкогоХто такий Микола Швидкий?

Микола Швидкий — заступник міністра оборони України. Кабінет Міністрів призначив його на цю посаду 3 серпня 2026 року. Його робота пов’язана передусім із координацією взаємодії Міноборони з військом, Генеральним штабом та командуванням ЗСУ.

Коли Микола Швидкий став заступником міністра оборони?

Рішення про призначення уряд ухвалив 3 серпня 2026 року. Воно оформлене розпорядженням Кабінету Міністрів №751-р. Наступного дня Міністерство оборони публічно повідомило про призначення та основні завдання нового заступника.

За що відповідає Микола Швидкий?

Основним завданням Швидкого визначена практична взаємодія Міноборони з військом. Він має координувати роботу відомства з Генеральним штабом і Головнокомандувачем ЗСУ. Окремо в повідомленнях про його роботу йдеться про необхідність швидшого передавання потреб підрозділів до Міноборони та рішень відомства — на фронт.

Що відомо про попередню кар’єру Миколи Швидкого?

Повної офіційної біографії Швидкого у відкритому доступі немає. Профільні джерела називають його полковником і пов’язують із напрямом воєнної політики та стратегічного планування. Інші деталі попередньої служби, дати навчання та конкретні посади не мають достатнього підтвердження в офіційних джерелах, тому їх не можна подавати як встановлені факти.