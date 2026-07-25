Микола Шапаренко: біографія та цікаві факти про українського футболіста

Микола Шапаренко — український професійний футболіст, півзахисник київського «Динамо» та національної збірної України. Він вважається одним із найтехнічніших центральних хавбеків країни свого покоління та вже кілька років є ключовим гравцем столичного клубу. За час професійної кар’єри Шапаренко став чемпіоном України, володарем Кубка та Суперкубка країни, а також регулярно виступає в єврокубках. Попри серйозну травму, яка майже на рік залишила його без футболу, він повернувся на високий рівень і знову став одним із лідерів «Динамо». Його регулярно викликають до збірної України, де він бере участь у відбіркових матчах чемпіонатів світу та Європи.

Біографія

Микола Миколайович Шапаренко народився 4 жовтня 1998 року у Великій Новосілці Донецької області.

Перші кроки у футболі він зробив у місцевій спортивній школі, після чого займався в академіях «Іллічівця» та маріупольського футболу. У 2015 році перейшов до академії київського «Динамо», де швидко зарекомендував себе одним із найперспективніших молодих півзахисників.

У сезоні 2017/18 Шапаренко дебютував за першу команду «Динамо». Перший офіційний матч за основний склад він провів під керівництвом Олександра Хацкевича. Незабаром футболіст почав регулярно виходити в стартовому складі команди та закріпився в центрі поля.

У листопаді 2018 року Микола дебютував за національну збірну України. Надалі він став одним із постійних виконавців команди, працюючи під керівництвом Андрія Шевченка, а згодом Сергія Реброва.

У сезоні 2020/21 разом із «Динамо» Шапаренко виграв чемпіонат України, Кубок України та Суперкубок України, оформивши так званий «золотий требл». У єврокубках він неодноразово відзначався результативними діями у матчах Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

У вересні 2022 року футболіст отримав важку травму — розрив передньої хрестоподібної зв’язки коліна. Через пошкодження він пропустив майже весь сезон 2022/23. Після тривалої реабілітації Шапаренко повернувся на поле у 2023 році та поступово відновив місце в основному складі «Динамо» і збірної.

Цікаві факти

Микола Шапаренко грає на позиції центрального або атакувального півзахисника. Його сильними сторонами вважають техніку, культуру пасу, бачення поля та дальні удари.

Одним із найважчих випробувань у кар’єрі стала травма коліна у 2022 році. Відновлення тривало майже рік, однак після повернення футболіст знову почав регулярно виходити в основному складі та демонструвати результативну гру.

Шапаренко неодноразово входив до списків найкращих футболістів чемпіонату України за версіями спортивних експертів і журналістів. Його трансфер неодноразово ставав предметом інтересу європейських клубів, однак офіційного переходу до закордонної команди поки що не відбулося.

Про особисте життя футболіст говорить небагато. У різні роки в медіа з’являлася інформація про його стосунки, однак сам Шапаренко рідко коментує приватне життя. Підтверджених даних про дружину чи дітей у відкритих джерелах немає.

Поза футбольним полем Микола активно веде сторінки у соціальних мережах, де публікує фотографії з тренувань, матчів, відпочинку та життя команди.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Миколі Шапаренку?

Микола Шапаренко народився 4 жовтня 1998 року. Його вік залежить від поточної дати. Він належить до покоління футболістів, які дебютували у професійному футболі наприкінці 2010-х років.

За який клуб виступає Микола Шапаренко?

Шапаренко виступає за київське «Динамо». У структурі клубу він перебуває з 2015 року, а за основну команду грає з 2017 року. Також регулярно представляє клуб у єврокубкових турнірах.

На якій позиції грає Микола Шапаренко?

Основна позиція футболіста — центральний півзахисник. За необхідності він може діяти ближче до атаки або виконувати функції плеймейкера. Його головними якостями вважають точний пас, контроль м’яча та організацію атак.

Що відомо про особисте життя Миколи Шапаренка?

Футболіст не афішує своє приватне життя. У відкритих джерелах відсутня підтверджена інформація про його дружину чи дітей. Основну увагу він приділяє спортивній кар’єрі.

Які головні досягнення Миколи Шапаренка?

Разом із «Динамо» він став чемпіоном України, виграв Кубок та Суперкубок країни. Також регулярно виступає за національну збірну та бере участь у міжнародних турнірах. Після важкої травми він успішно повернувся до професійного футболу.