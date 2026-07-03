Микола Поліщук: відомого хірурга затримали за підозрою у замовленні вбивства ексдружини
2026-03-07    107

Микола Поліщук: відомого хірурга затримали за підозрою у замовленні вбивства ексдружини

У Києві правоохоронці затримали 70-річного відомого хірурга Миколу Поліщука, якого підозрюють у замовленні вбивства колишньої дружини через тривалий конфлікт щодо поділу майна. За даними слідства, лікар звернувся до людини, яку вважав кілером, однак вона співпрацювала з поліцією. Після інсценування вбивства жінки підозрюваного затримали під час передачі остаточної оплати на одній із автозаправних станцій.

За інформацією Головного управління Національної поліції у Київській області та прокуратури, оперативники отримали відомості про підготовку злочину завчасно та розпочали спецоперацію. Правоохоронці задокументували спілкування підозрюваного з агентом, який видавав себе за виконавця вбивства, після чого організували інсценування злочину із використанням професійного гриму. Фото нібито вбитої жінки передали замовнику як підтвердження виконання домовленостей.

За даними слідства, Микола Поліщук оцінив убивство колишньої дружини у 10 тис. доларів. Крім цього, він нібито домовлявся про підроблення заповіту, за що планував окремо заплатити ще 3 тис. доларів. Для виготовлення фальшивих документів, як стверджують правоохоронці, лікар передав копію паспорта жінки, зразки її підпису, а також власноруч намалював схему дачного будинку та розташування камер відеоспостереження.

Начальник слідчого управління поліції Київської області Сергій Болвінов повідомив, що мотивом, за версією слідства, стали багаторічні майнові суперечки між колишнім подружжям. Шлюб було розірвано ще у 2021 році, однак після цього конфлікти лише загострилися. За словами правоохоронця, обидві сторони неодноразово зверталися до поліції із заявами одна на одну, а також були учасниками численних сімейних конфліктів. У подружжя є двоє дорослих синів.

Слідство встановило, що предметом судових спорів були щонайменше вісім об’єктів нерухомості. Суд ухвалив рішення про розподіл спільного майна та зобов’язав чоловіка виплатити колишній дружині компенсацію понад 2,5 млн грн. Апеляційне оскарження не змінило рішення суду. Після завершення цивільного спору, за версією правоохоронців, підозрюваний почав шукати виконавця для вбивства.

Під час фінальної зустрічі на автозаправній станції лікар передав агенту решту обумовленої суми та мобільний телефон, який використовувався для зв’язку. Одразу після цього його затримали співробітники поліції. За словами Сергія Болвінова, під час затримання чоловік не чинив опору.

Правоохоронці повідомили Миколі Поліщуку про підозру за статтями Кримінального кодексу України, що стосуються закінченого замаху на умисне вбивство, вчинене на замовлення з корисливих мотивів, а також замаху на підроблення документів. Досудове розслідування триває. Остаточну правову оцінку обставинам справи надасть суд після розгляду матеріалів кримінального провадження.

Микола Поліщук відомий як хірург, керівник приватного медичного закладу, кандидат медичних наук, автор понад 80 наукових праць та розробник медичних винаходів. Упродовж багатьох років він виступав експертом у телевізійних програмах, присвячених питанням медицини.

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