Микола Костер-Вальдау: зірка «Гри престолів» відвідав Київ
2026-29-10    91

Микола Костер-Вальдау: зірка «Гри престолів» відвідав Київ

Данський актор Ніколай Костер-Вальдау, відомий за роллю Джейме Ланністера в серіалі «Гра престолів», під час візиту до Києва в ніч проти 29 жовтня 2026 року перебував в укритті на одній зі станцій столичного метро через загрозу російських ракетних і дронових ударів. Актор скористався підземкою разом із місцевими жителями, які перечікували повітряну тривогу. Під час перебування в метро він відпочивав на розкладному ліжку та спілкувався з українцями. Костер-Вальдау пояснив, що прагне привернути увагу міжнародної спільноти до ситуації в країні. Він також наголосив на важливості підтримки України напередодні зими.

«Потрібно, щоб люди не забували, що є країна, яка потребує допомоги від міжнародної спільноти. Особливо зараз, коли наближається зима», — заявив актор у відео, поширеному India Global Review.

Фотографії Костера-Вальдау в київському метро опублікувало агентство Reuters. На кадрах актор їде у вагоні підземки, а згодом перебуває на платформі, де облаштував місце для відпочинку. Знімки показують, як іноземний гість опинився в тих самих умовах, що й кияни, змушені шукати захисту під час повітряних загроз.

Під час перебування в столиці Костера-Вальдау також помітили в одному із закладів на Подолі. Українка Віта Задорожня опублікувала у Threads спільне фото з актором. За її словами, він справив приємне враження, однак поспілкуватися довго не вдалося, оскільки гість поспішав.

Точну програму візиту актора до Києва публічно не розкрили. Водночас його статус посла доброї волі Програми розвитку ООН пояснює, чому міжнародна увага до гуманітарних питань є частиною його публічної діяльності. Костер-Вальдау закликав не втрачати увагу до потреб України саме в період наближення холодів, коли питання енергетичної безпеки та захисту цивільного населення набувають особливого значення.

Візит відбувся на тлі продовження російських атак на українські міста. Під час повітряних тривог станції київського метрополітену використовують як укриття для населення. Через загрозу ракетних і безпілотних ударів люди можуть проводити під землею значну частину ночі, очікуючи на відбій небезпеки.

Поява відомого актора в метро привернула увагу українських та іноземних медіа. Відео й фотографії з Києва дали змогу міжнародній аудиторії побачити, як повітряні загрози впливають на повсякденне життя столиці. Сам Костер-Вальдау пов’язав свій приїзд із необхідністю підтримувати інтерес світової спільноти до України та не допускати зменшення уваги до її потреб.

Данський актор став відомим у всьому світі завдяки ролі Джейме Ланністера в американському фентезійному серіалі HBO «Гра престолів». Його персонаж був одним із центральних героїв історії, а виконання ролі принесло акторові міжнародне визнання та дві номінації на премію «Еммі». Костер-Вальдау також працює як продюсер і сценарист, знімається в кіно та телевізійних проєктах.

У 2016 році актор став послом доброї волі Програми розвитку ООН. У межах цієї діяльності він підтримує ініціативи, пов’язані з протидією зміні клімату, подоланням нерівності та захистом прав жінок. Раніше Костер-Вальдау долучався до міжнародної кампанії Stand Up for Ukraine, спрямованої на мобілізацію допомоги людям, які постраждали від війни.

Наразі публічної інформації про подальші заходи актора в Україні немає. Його заклик до міжнародної спільноти зосереджує увагу на потребі продовжувати гуманітарну підтримку країни, зокрема в зимовий період, коли наслідки атак на енергетичну інфраструктуру можуть ускладнювати забезпечення населення теплом та електроенергією.

Гра престолів, Джейме Ланністер, Київ, Київське метро, Ніколай Костер-Вальдау, ПРООН
Останні новини
Україна отримала національний шрифт: що зміниться в документах

Україна отримала національний шрифт: що зміниться в документах
У Києві 29 жовтня презентували національний шрифт Zakon, який планують читать далее
29-10, 19:36
Микола Костер-Вальдау: зірка «Гри престолів» відвідав Київ

Микола Костер-Вальдау: зірка «Гри престолів» відвідав Київ
Данський актор Ніколай Костер-Вальдау, відомий за роллю Джейме Ланністера в читать далее
29-10, 19:34
Ірина Горова: біографія та цікаві факти про продюсерку

Ірина Горова: біографія та цікаві факти про продюсерку
Ірина Горова — українська продюсерка, підприємиця та музична менеджерка, яка читать далее
29-10, 19:30
MamaRika відреагувала на критику її губ

MamaRika відреагувала на критику її губ
Українська співачка MamaRika 29 жовтня 2026 року відповіла в Instagram читать далее
29-10, 19:28
У Дніпрі 14 загиблих через удар РФ по залізничному вокзалу

У Дніпрі 14 загиблих через удар РФ по залізничному вокзалу
У Дніпрі кількість загиблих унаслідок російського удару по залізничному вокзалу читать далее
29-10, 14:14
РФ відновила дозвіл на вихід зерновозів через Керченську протоку

РФ відновила дозвіл на вихід зерновозів через Керченську протоку
Росія вперше з 10 липня 2026 року дозволила суднам із читать далее
29-10, 10:13
Переговори України, США та РФ під питанням

Переговори України, США та РФ під питанням
Наступний раунд тристоронніх переговорів України, США та Росії щодо припинення читать далее
29-10, 09:42
Пентагон відмовився розслідувати обмеження Starlink в Україні

Пентагон відмовився розслідувати обмеження Starlink в Україні
Пентагон відмовився проводити власне розслідування обмеження швидкості супутникового інтернету Starlink читать далее
29-10, 09:39
В Одесі незрячого чоловіка майже п’ять діб утримували в ТЦК

В Одесі незрячого чоловіка майже п’ять діб утримували в ТЦК
В Одесі чоловіка з тяжкими порушеннями зору примусово доставили до читать далее
29-10, 09:36
Рада підтримала припинення фінансування «Національного кешбеку»

Рада підтримала припинення фінансування «Національного кешбеку»
Верховна Рада України підтримала пропозицію припинити фінансування програми «Національний кешбек» читать далее
29-10, 09:34
Житло за борги: поріг стягнення підвищили до 430 тис. грн

Житло за борги: поріг стягнення підвищили до 430 тис. грн
В Україні поріг заборгованості за комунальні послуги, після перевищення якого читать далее
29-10, 09:29
Блекаут у Конотопі може тривати до весни, заявив мер

Блекаут у Конотопі може тривати до весни, заявив мер
Міський голова Конотопа Артем Семеніхін 28 жовтня заявив, що стабільне читать далее
29-10, 09:27
Бюджет-2027: на оборону планують спрямувати майже 4,9 трлн грн

Бюджет-2027: на оборону планують спрямувати майже 4,9 трлн грн
Верховна Рада України підтримала в першому читанні проєкт державного бюджету читать далее
28-10, 14:51
Пасажирів круїзного лайнера Villa Vie Odyssey висадили в Камбоджі через брак пального

Пасажирів круїзного лайнера Villa Vie Odyssey висадили в Камбоджі через брак пального
Компанія Villa Vie Residences призупинила роботу круїзного лайнера Villa Vie читать далее
28-10, 14:42
Засудженого в Україні еснардепа Дмитра Святаша затримали у Швеції

Засудженого в Україні еснардепа Дмитра Святаша затримали у Швеції
Колишнього народного депутата України Дмитра Святаша, якого в Україні засудили читать далее
28-10, 14:40
15% українців готові прийняти будь-які вимоги Росії заради тепла й світла, – опитування

15% українців готові прийняти будь-які вимоги Росії заради тепла й світла, – опитування
За даними дослідження, 63% українців готові терпіти війну стільки, скільки читать далее
28-10, 11:24
Alyona Alyona (Альона Савраненко): біографія та цікаві факти про українську реперку

Alyona Alyona (Альона Савраненко): біографія та цікаві факти про українську реперку
alyona alyona — українська реперка й авторка пісень, справжнє ім’я читать далее
28-10, 11:19
Учені виявили незвичний вплив тренувань на роботу серця

Учені виявили незвичний вплив тренувань на роботу серця
Дослідники Брістольського університету виявили, що регулярні фізичні навантаження змінюють не читать далее
28-10, 11:12
Південна Корея допустила розрив дипвідносин з Україною

Південна Корея допустила розрив дипвідносин з Україною
Південна Корея допускає можливість розриву дипломатичних відносин із Києвом через читать далее
28-10, 10:07
Європі загрожує складна зима через дефіцит палива та зростання цін

Європі загрожує складна зима через дефіцит палива та зростання цін
Європейці цієї зими можуть зіткнутися з необхідністю обирати між купівлею читать далее
28-10, 10:06
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Володимир Путін Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар