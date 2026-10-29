Микола Костер-Вальдау: зірка «Гри престолів» відвідав Київ

Данський актор Ніколай Костер-Вальдау, відомий за роллю Джейме Ланністера в серіалі «Гра престолів», під час візиту до Києва в ніч проти 29 жовтня 2026 року перебував в укритті на одній зі станцій столичного метро через загрозу російських ракетних і дронових ударів. Актор скористався підземкою разом із місцевими жителями, які перечікували повітряну тривогу. Під час перебування в метро він відпочивав на розкладному ліжку та спілкувався з українцями. Костер-Вальдау пояснив, що прагне привернути увагу міжнародної спільноти до ситуації в країні. Він також наголосив на важливості підтримки України напередодні зими.

«Потрібно, щоб люди не забували, що є країна, яка потребує допомоги від міжнародної спільноти. Особливо зараз, коли наближається зима», — заявив актор у відео, поширеному India Global Review.

Фотографії Костера-Вальдау в київському метро опублікувало агентство Reuters. На кадрах актор їде у вагоні підземки, а згодом перебуває на платформі, де облаштував місце для відпочинку. Знімки показують, як іноземний гість опинився в тих самих умовах, що й кияни, змушені шукати захисту під час повітряних загроз.

Під час перебування в столиці Костера-Вальдау також помітили в одному із закладів на Подолі. Українка Віта Задорожня опублікувала у Threads спільне фото з актором. За її словами, він справив приємне враження, однак поспілкуватися довго не вдалося, оскільки гість поспішав.

Точну програму візиту актора до Києва публічно не розкрили. Водночас його статус посла доброї волі Програми розвитку ООН пояснює, чому міжнародна увага до гуманітарних питань є частиною його публічної діяльності. Костер-Вальдау закликав не втрачати увагу до потреб України саме в період наближення холодів, коли питання енергетичної безпеки та захисту цивільного населення набувають особливого значення.

Візит відбувся на тлі продовження російських атак на українські міста. Під час повітряних тривог станції київського метрополітену використовують як укриття для населення. Через загрозу ракетних і безпілотних ударів люди можуть проводити під землею значну частину ночі, очікуючи на відбій небезпеки.

Поява відомого актора в метро привернула увагу українських та іноземних медіа. Відео й фотографії з Києва дали змогу міжнародній аудиторії побачити, як повітряні загрози впливають на повсякденне життя столиці. Сам Костер-Вальдау пов’язав свій приїзд із необхідністю підтримувати інтерес світової спільноти до України та не допускати зменшення уваги до її потреб.

Данський актор став відомим у всьому світі завдяки ролі Джейме Ланністера в американському фентезійному серіалі HBO «Гра престолів». Його персонаж був одним із центральних героїв історії, а виконання ролі принесло акторові міжнародне визнання та дві номінації на премію «Еммі». Костер-Вальдау також працює як продюсер і сценарист, знімається в кіно та телевізійних проєктах.

У 2016 році актор став послом доброї волі Програми розвитку ООН. У межах цієї діяльності він підтримує ініціативи, пов’язані з протидією зміні клімату, подоланням нерівності та захистом прав жінок. Раніше Костер-Вальдау долучався до міжнародної кампанії Stand Up for Ukraine, спрямованої на мобілізацію допомоги людям, які постраждали від війни.

Наразі публічної інформації про подальші заходи актора в Україні немає. Його заклик до міжнародної спільноти зосереджує увагу на потребі продовжувати гуманітарну підтримку країни, зокрема в зимовий період, коли наслідки атак на енергетичну інфраструктуру можуть ускладнювати забезпечення населення теплом та електроенергією.