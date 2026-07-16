Микола Володимирович Калашник — український державний службовець, який зробив кар’єру в органах виконавчої влади та місцевого державного управління. До призначення в уряд він очолював Київську обласну військову адміністрацію, займаючись питаннями безпеки, відновлення інфраструктури та розвитку регіону в умовах повномасштабної війни. У липні 2026 року Верховна Рада призначила його міністром відновлення, інфраструктури та транспорту України у складі нового Кабінету Міністрів на чолі із Сергієм Корецьким. На новій посаді він відповідає за державну політику у сфері транспортної інфраструктури, логістики, відбудови об’єктів, пошкоджених війною, та реалізацію масштабних інфраструктурних проєктів. Кар’єра Калашника пов’язана переважно з державною службою та управлінням регіональним розвитком.

Біографія

Микола Володимирович Калашник народився в Україні. Відомості про точну дату та місце народження у відкритих офіційних джерелах оприлюднені обмежено.

Вищу освіту здобув в українських закладах освіти. У відкритому доступі відсутня повна інформація про всі етапи його навчання, однак професійна діяльність пов’язана з державним управлінням та реалізацією адміністративних функцій.

До роботи на керівних державних посадах Калашник працював у системі виконавчої влади, де займався питаннями регіонального розвитку, взаємодії з органами місцевого самоврядування та координацією державної політики на місцях.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України він працював у Київській області, яка стала одним із ключових регіонів відновлення після деокупації. На різних етапах входив до керівництва Київської обласної військової адміністрації, а згодом очолив її.

На посаді голови Київської ОВА координував відновлення житлової інфраструктури, об’єктів соціальної сфери, транспортного сполучення, будівництво укриттів, взаємодію з міжнародними партнерами та реалізацію державних програм підтримки громад.

16 липня 2026 року Верховна Рада України призначила Миколу Калашника міністром відновлення, інфраструктури та транспорту України. В оновленому уряді його відомство отримало окремий напрям діяльності після реорганізації системи центральних органів виконавчої влади.

До сфери відповідальності міністра входять питання транспортної політики, автомобільної, залізничної, морської та авіаційної інфраструктури, відбудови об’єктів, пошкоджених війною, координація міжнародних проєктів із реконструкції та розвитку логістики.

Цікаві факти

Кар’єра Миколи Калашника тривалий час проходила поза активною публічною політикою. Його професійна діяльність була пов’язана переважно з державним управлінням, а широку впізнаваність він отримав уже під час роботи в Київській обласній військовій адміністрації.

Під час керівництва Київською ОВА одним із ключових напрямів його роботи стала координація відбудови громад після бойових дій, зокрема відновлення житла, шкіл, лікарень, мостів та дорожньої інфраструктури.

Призначення Калашника до уряду відбулося в рамках масштабного оновлення Кабінету Міністрів у липні 2026 року. Нове Міністерство відновлення, інфраструктури та транспорту стало окремим органом після зміни структури уряду.

У відкритих джерелах відсутня інформація про участь Миколи Калашника у гучних кримінальних чи корупційних скандалах, які завершилися б обвинувальними судовими рішеннями. Водночас його діяльність, як і робота інших високопосадовців, перебувала під увагою громадськості та медіа через значні обсяги фінансування програм відновлення.

Інформація про особисте життя, сім’ю, дружину, дітей, захоплення чи хобі Миколи Калашника у відкритих офіційних джерелах практично відсутня. Сам посадовець публічно зосереджується переважно на професійній діяльності.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Микола Калашник?

Микола Калашник — український державний службовець і політик, який у 2026 році був призначений міністром відновлення, інфраструктури та транспорту України. До цього очолював Київську обласну військову адміністрацію. Його професійна діяльність пов’язана з державним управлінням та відновленням інфраструктури.

Яку посаду Микола Калашник обіймав до роботи в уряді?

До призначення міністром він був головою Київської обласної військової адміністрації. На цій посаді координував реалізацію державної політики в області, відбудову населених пунктів та взаємодію з міжнародними партнерами.

Коли Микола Калашник став міністром?

Верховна Рада призначила його міністром відновлення, інфраструктури та транспорту України 16 липня 2026 року після формування нового складу Кабінету Міністрів. Його кандидатуру було підтримано парламентською більшістю.

За що відповідає Міністерство відновлення, інфраструктури та транспорту?

Міністерство формує державну політику у сферах транспортної інфраструктури, логістики, реконструкції об’єктів, відбудови після війни та реалізації великих інфраструктурних проєктів. Також воно координує співпрацю з міжнародними фінансовими партнерами щодо відновлення України.

Що відомо про особисте життя Миколи Калашника?

У відкритих джерелах майже немає підтвердженої інформації про його сім’ю, дружину, дітей чи захоплення. Посадовець не робить особисте життя предметом публічного висвітлення.