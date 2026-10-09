Михайло Ткач був затриманий в Австрії під час редакційного завдання
2026-09-10    195

Михайло Ткач був затриманий в Австрії під час редакційного завдання

Керівника відділу журналістських розслідувань «Української правди» Михайла Ткача затримали у Відні 8 жовтня 2026 року під час виконання редакційного завдання, пов’язаного з пошуком Руслана Кравченка. Редакція повідомила про затримання журналіста та заявила, що вимагає від австрійської влади пояснити підстави його дій і невідкладно звільнити Ткача.

За інформацією редакції, журналіст перебував в Австрії разом із колегою Ярославом Бондаренком. Обидва приїхали до Відня для виконання професійного завдання. Після затримання Ткача редакція заявила, що не має інформації про місцеперебування Бондаренка та не може підтвердити, чи перебуває він у безпеці.

Безпосереднього зв’язку з Ткачем на момент оприлюднення заяви редакція також не мала. За наявними в журналістів відомостями, його доставили до місця тримання під вартою, а правову допомогу йому надавала адвокатка. Водночас редакція не повідомила, які саме претензії австрійських правоохоронців стали підставою для затримання, чи висували журналісту офіційні обвинувачення та скільки часу він може залишатися під вартою.

Головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва заявила, що редакція вважає затримання незаконним. Вона закликала австрійські органи влади невідкладно надати офіційні пояснення, забезпечити Ткачу доступ до адвоката й консульської допомоги, а також дозволити йому зв’язатися з редакцією та близькими. Окремою вимогою стало встановлення місцеперебування Бондаренка.

Редакція вже поінформувала посольство України в Австрії та посольство Австрії в Україні. Українських дипломатів попросили терміново з’ясувати обставини затримання, перевірити, де перебувають обидва журналісти, та сприяти захисту їхніх прав. «Українська правда» також звернулася до міжнародних журналістських і правозахисних організацій із проханням підтримати колег.

Ключовим невирішеним питанням залишаються юридичні підстави дій австрійських правоохоронців. Редакція пов’язує поїздку Ткача з пошуком Руслана Кравченка, якого в заяві названо генеральним прокурором-втікачем. Водночас оприлюднена інформація не містить подробиць щодо того, де саме журналісти планували його розшукати, які дії виконували у Відні та чи були вони попередньо повідомлені про будь-які обмеження або вимоги місцевої влади.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від офіційної позиції австрійської сторони, встановлення місцеперебування Бондаренка та можливості консульських представників зв’язатися із затриманим. До отримання пояснень від компетентних органів залишаються невідомими точний процесуальний статус Ткача, тривалість його утримання та можливі подальші юридичні рішення.

Михайло Ткач очолює відділ журналістських розслідувань «Української правди» та відомий матеріалами про діяльність українських посадовців і представників політичних та бізнесових кіл. Його затримання за кордоном порушує питання про умови роботи журналістів під час транскордонних розслідувань, зокрема про необхідність швидкого встановлення правових підстав обмеження свободи та забезпечення доступу до адвоката й консульської допомоги.

Австрія є учасницею Європейської конвенції з прав людини, яка гарантує право на свободу та особисту недоторканність, а також право на справедливий суд. Конкретні обставини затримання мають бути оцінені з урахуванням австрійського законодавства та офіційних матеріалів справи. На момент заяви «Української правди» публічних пояснень австрійських органів щодо причин затримання журналістів у наведеній інформації не було.

Австрія, Михайло Ткач, Руслан Кравченко, Севгіль Мусаєва, Українська правда
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