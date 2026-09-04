Михайло Семікін: біографія та цікаві факти про держслужбовця

Михайло Семікін — український державний службовець, який 4 вересня 2026 року став тимчасовим виконувачем обов’язків голови Запорізької обласної державної адміністрації. До цього він із травня 2024 року працював заступником голови Запорізької ОДА. Семікін народився у Мелітополі, де тривалий час будував кар’єру в освіті та місцевому самоврядуванні. Він має науковий ступінь кандидата філософських наук і кілька освітніх кваліфікацій, зокрема у сфері публічного управління. Найбільша увага до його діяльності виникла після початку повномасштабного вторгнення, коли він працював у команді міського голови Мелітополя та згодом перейшов до керівництва Запорізької області.

Біографія

Михайло Олександрович Семікін народився 22 травня 1986 року в Мелітополі Запорізької області. У вересні 2026 року йому виповнилося 40 років. Відомості про дату та місце народження наведені в офіційній біографії Запорізької обласної державної адміністрації та підтверджуються даними Центральної виборчої комісії.

Професійну діяльність Семікін розпочав у сфері освіти. У 2007 році він закінчив Мелітопольський державний педагогічний університет, отримавши кваліфікацію бакалавра за напрямом «Педагогічна освіта» та фах учителя біології, а також практичного психолога в закладах освіти. У 2008 році здобув освіту за спеціальністю, пов’язаною з германськими мовами та літературами, отримавши кваліфікацію викладача англійської мови та світової літератури й перекладача англійської мови. У 2022 році Семікін закінчив Національний університет «Львівська політехніка» та отримав ступінь магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

Паралельно з роботою в освітній сфері Семікін займався науковою діяльністю. У 2013 році він отримав науковий ступінь кандидата філософських наук. У наукових публікаціях його представляли як доцента кафедри соціології та філософії Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серед тем його академічних робіт були питання культури, соціальної взаємодії та згуртованості етнічних спільнот.

Із липня 2009 року до травня 2016-го Семікін працював викладачем Мелітопольського державного педагогічного університету. Після цього він перейшов до органів місцевого самоврядування та в червні 2016 року очолив відділ культури Мелітопольської міської ради. У серпні 2019 року став керуючим справами виконавчого комітету Мелітопольської міської ради.

На місцевих виборах 2020 року Семікін балотувався до Мелітопольської міської ради VIII скликання та був обраний депутатом. У документах ЦВК він зазначений як член політичної партії «Команда Сергія Мінька», а на той момент обіймав посаду керуючого справами виконкому.

У грудні 2022 року Семікін став заступником міського голови Мелітополя з питань діяльності виконавчих органів ради. На цій посаді він працював до квітня 2024 року. Після цього його кар’єра продовжилася вже на обласному рівні: з 1 травня 2024 року він працював заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації.

4 вересня 2026 року президент Володимир Зеленський підписав указ №872/2026, яким тимчасово поклав на Михайла Семікіна виконання обов’язків голови Запорізької обласної державної адміністрації. Того ж дня Івана Федорова було звільнено з посади голови Запорізької ОДА у зв’язку з його переходом на посаду голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Таким чином, Семікін очолив обласну адміністрацію як виконувач обов’язків, а не як призначений на пост на постійній основі голова.

Цікаві факти

Одна з особливостей біографії Семікіна — поєднання педагогічної, наукової та управлінської кар’єри. Він отримував освіту у кількох різних сферах: від біології та психології до англійської мови, філософії та публічного управління. Така освітня траєкторія відрізняє його від чиновників, які мають виключно управлінську підготовку.

Ще один важливий етап його діяльності пов’язаний із подіями в Мелітополі після початку повномасштабного вторгнення Росії. На той момент Семікін був заступником міського голови. В інтерв’ю «Радіо Свобода» він розповідав про перші дні окупації міста, роботу гуманітарного штабу, викрадення міського голови Івана Федорова та тиск на представників місцевої влади. За словами Семікіна, після захоплення будівлі міськради команда продовжила роботу в іншому приміщенні, а згодом значна частина представників влади була змушена залишити окупований Мелітополь.

У тому ж інтерв’ю Семікін описував спротив жителів Мелітополя російській окупації. Він розповідав, що після викрадення Федорова люди виходили на акції протесту, а російські військові намагалися їх блокувати. Посадовець також повідомляв про переслідування та зникнення людей у місті. За його словами, на той момент було відомо про понад 350 людей, які зникли або перебували в полоні.

Семікін продовжив працювати у публічному секторі після переїзду з окупованого Мелітополя. На посаді заступника голови Запорізької ОДА він регулярно представляв обласну адміністрацію на заходах, пов’язаних із підтримкою громад, ветеранів, військових та культурними проєктами. Зокрема, у 2025 році він повідомляв про реалізацію програми «Запоріжжя: культурний форпост», на яку спрямували 4 млн гривень.

Дані декларацій підтверджують, що Семікін одружений із Юлією Семікіною, у подружжя дві доньки — Поліна та Аліса. Ці відомості містяться у відкритих деклараціях посадовця. Водночас детальної публічної інформації про приватне життя родини, захоплення чи особисті уподобання Семікіна небагато, тому доповнювати цей розділ непідтвердженими припущеннями підстав немає.

Відповіді на питання про Михайла Семікіна

Хто такий Михайло Семікін?

Михайло Семікін — український державний службовець і колишній посадовець Мелітопольської міської ради. Із травня 2024 року він працював заступником голови Запорізької ОДА. 4 вересня 2026 року президент Володимир Зеленський тимчасово поклав на нього виконання обов’язків голови Запорізької ОДА.

Скільки років Михайлу Семікіну?

Михайло Семікін народився 22 травня 1986 року в Мелітополі. Станом на вересень 2026 року йому 40 років. Дата народження вказана в офіційній біографії Запорізької обласної адміністрації та документах ЦВК.

Де працював Михайло Семікін до Запорізької ОВА?

До переходу на обласний рівень Семікін працював у Мелітопольському державному педагогічному університеті, Мелітопольській міській раді та її виконавчому комітеті. У 2022–2024 роках він був заступником міського голови Мелітополя. 1 травня 2024 року Семікіна призначили заступником голови Запорізької ОДА.

Яка освіта у Михайла Семікіна?

Семікін має кілька освітніх кваліфікацій. Він навчався за напрямами педагогіки, психології та англійської мови, а у 2022 році здобув магістерський ступінь із публічного управління та адміністрування у «Львівській політехніці». Також він є кандидатом філософських наук.

Хто дружина та діти Михайла Семікіна?

Згідно з відкритими деклараційними даними, дружину посадовця звати Юлія Семікіна, а в родині є дві доньки — Поліна та Аліса. Інформація про сім’ю міститься у деклараціях, поданих Семікіним як державним службовцем. Інших подробиць приватного життя, які можна було б достовірно підтвердити авторитетними відкритими джерелами, небагато.