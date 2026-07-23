Михайло Самусь: біографія та цікаві факти про військового експерта
2026-23-07    92

Михайло Самусь: біографія та цікаві факти про військового експерта

Михайло Самусь — український військовий експерт, аналітик із питань міжнародної безпеки та директор New Geopolitics Research Network. Він спеціалізується на дослідженні оборонної політики, розвитку збройних сил, міжнародних відносин і сучасних військових конфліктів. Самусь регулярно коментує події у сфері безпеки для українських та іноземних медіа, а також бере участь у міжнародних конференціях і дискусіях. Його аналітичні матеріали присвячені питанням військової допомоги, реформування сектору оборони, діяльності НАТО та геополітичним процесам у Європі. За роки роботи він став одним із найбільш цитованих українських експертів із питань оборони та міжнародної безпеки.

В тему: Військова аналітика в Україні: хто формує картину війни

Біографія

Михайло Самусь здобув вищу військову освіту у Військовому інституті при Львівській політехніці. Після завершення навчання проходив службу у Збройних силах України, де працював у сфері міжнародного військового співробітництва та оборонного планування.

У подальшому Самусь перейшов до аналітичної діяльності. Протягом кількох років він працював заступником директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР), який займається дослідженнями у сфері оборонної політики, безпеки та міжнародних військово-політичних процесів. Саме в цей період він став одним із найвідоміших українських аналітиків у питаннях оборонної реформи та військово-технічного співробітництва.

Згодом Михайло Самусь очолив незалежну аналітичну платформу New Geopolitics Research Network (New Geopolitics Research Network, NGRN). Організація спеціалізується на питаннях міжнародної безпеки, геополітики, оборонної політики, аналізі сучасних воєн та розвитку новітніх військових технологій.

Після початку російської агресії у 2014 році Самусь регулярно аналізував військову ситуацію, реформування українського війська, міжнародну підтримку та питання переозброєння армії. Його коментарі публікувалися в українських і міжнародних медіа, а також використовувалися під час експертних дискусій щодо безпекової політики.

Після початку повномасштабної війни у 2022 році Михайло Самусь став одним із найпомітніших експертів, які аналізують розвиток бойових дій, застосування сучасного озброєння, санкційну політику, міжнародну військову допомогу та перспективи розвитку європейської системи безпеки.

Цікаві факти

Михайло Самусь поєднує практичний військовий досвід із багаторічною аналітичною діяльністю. Саме це дозволяє йому оцінювати військові події не лише з політичної, а й з оперативної та стратегічної точок зору.

Експерт регулярно бере участь у міжнародних форумах і конференціях, присвячених питанням безпеки, оборонної політики та діяльності НАТО. Його дослідження стосуються не лише ситуації у Східній Європі, а й глобальних безпекових викликів.

У своїх аналітичних матеріалах Самусь значну увагу приділяє розвитку високотехнологічного озброєння, безпілотних систем, ракетних комплексів, кібербезпеки та сучасних концепцій ведення війни.

Відомостей про особисте життя експерта у відкритих джерелах небагато. Інформація про сім’ю, дружину, дітей чи захоплення публічно майже не розкривається. Сам Михайло Самусь у медіа переважно коментує виключно професійні питання.

Окрім публічної діяльності, він є автором численних аналітичних статей та досліджень щодо міжнародної безпеки, оборонної політики та розвитку військових технологій.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Михайло Самусь?

Михайло Самусь — український військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network та фахівець із міжнародної безпеки. Він спеціалізується на питаннях оборонної політики, сучасних війн та геополітики. Його коментарі регулярно використовують українські медіа.

Де працює Михайло Самусь?

Він очолює аналітичний центр New Geopolitics Research Network. Організація досліджує міжнародну безпеку, військові конфлікти, оборонну політику та геополітичні процеси. До цього Самусь працював у Центрі досліджень армії, конверсії та роззброєння.

Яку освіту має Михайло Самусь?

Самусь здобув військову освіту у Військовому інституті при Львівській політехніці. Після завершення навчання проходив службу у Збройних силах України. Його подальша кар’єра була пов’язана з військовою аналітикою та міжнародною безпекою.

Чим відомий Михайло Самусь?

Найбільшу популярність він здобув як експерт із питань оборони, військової допомоги, діяльності НАТО та міжнародної безпеки. Його часто запрошують до ефірів для аналізу бойових дій, розвитку озброєння та геополітичної ситуації. Він також є автором численних досліджень з оборонної тематики.

Що відомо про особисте життя Михайла Самуся?

У відкритих джерелах майже відсутня достовірна інформація про його родину чи приватне життя. Сам експерт не публікує деталі про сім’ю та не коментує особисті теми. Тому підтверджених відомостей про дружину або дітей немає.

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