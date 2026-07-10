Михайло Мудрик: біографія та цікаві факти про українського футболіста

Михайло Мудрик — український професійний футболіст, один із найвідоміших представників нового покоління українського футболу. Він здобув популярність завдяки виступам за донецький «Шахтар», національну збірну України та англійський клуб «Челсі». Його кар’єра супроводжувалася рекордними трансферами, яскравими виступами в єврокубках і значною увагою міжнародних ЗМІ. Останніми роками ім’я Мудрика також опинилося в центрі спортивних дискусій через допінгову справу, розгляд якої триває. Незважаючи на це, він залишається одним із найвідоміших українських футболістів сучасності.

Біографія

Михайло Петрович Мудрик народився 5 січня 2001 року в Краснограді Харківської області (нині — Берестин, Харківська область). Дитинство провів у Харківській області, де й почав займатися футболом.

Перші кроки у спорті зробив у дитячо-юнацьких школах «Металіста» та «Дніпра». У 2016 році перейшов до академії донецького «Шахтаря», де швидко став одним із найперспективніших вихованців клубу.

У жовтні 2018 року дебютував за основну команду «Шахтаря» в матчі Кубка України. Для отримання ігрової практики виступав в оренді за київський «Арсенал» та чернігівську «Десну».

Справжній прорив відбувся у сезоні 2021/2022. Мудрик став одним із лідерів «Шахтаря», яскраво проявив себе в Лізі чемпіонів УЄФА та привернув увагу провідних клубів Європи.

15 січня 2023 року англійський «Челсі» офіційно оголосив про підписання контракту з українцем. За даними клубів та міжнародних спортивних медіа, загальна сума трансферу разом із бонусами могла сягнути 100 млн євро, що стало одним із найдорожчих трансферів в історії українського футболу.

Мудрик регулярно викликався до молодіжної збірної України, а у 2022 році дебютував за національну збірну. Він представляв Україну у матчах відбору до чемпіонату Європи та інших міжнародних турнірах.

У грудні 2024 року стало відомо, що футболіст тимчасово відсторонений від участі в офіційних матчах після позитивного результату допінг-тесту. Сам Мудрик заявив, що не вживав заборонених препаратів свідомо, а остаточне рішення у справі мають ухвалити відповідні футбольні органи після завершення дисциплінарного провадження.

Цікаві факти

Михайло Мудрик відомий своєю високою швидкістю. За статистикою англійської Прем’єр-ліги, він неодноразово входив до числа найшвидших футболістів чемпіонату.

Під час виступів за «Шахтар» футболіст став одним із найрезультативніших молодих гравців команди в єврокубках, що значно підвищило його трансферну вартість.

Трансфер до «Челсі» став рекордним для українських футболістів за потенційною сумою виплат разом із бонусами.

Мудрик активно веде сторінки у соціальних мережах, де ділиться моментами тренувань, футбольного життя та благодійних ініціатив.

Найгучнішою подією останніх років стала допінгова справа. Водночас остаточне рішення щодо можливих дисциплінарних санкцій станом на сьогодні офіційно не завершене, тому будь-які висновки про відповідальність футболіста робити передчасно.

Про особисте життя Михайло Мудрик публічно розповідає небагато. Підтвердженої інформації про дружину чи дітей у відкритих офіційних джерелах немає.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Михайлу Мудрику?

Михайло Мудрик народився 5 січня 2001 року. Станом на 2026 рік йому 25 років. Він є одним із наймолодших українських футболістів, які здійснили трансфер такого масштабу до англійської Прем’єр-ліги.

За які клуби виступав Михайло Мудрик?

На професійному рівні він грав за «Шахтар», а також перебував в оренді в київському «Арсеналі» та чернігівській «Десні». З 2023 року є футболістом лондонського «Челсі». Також регулярно виступає за збірну України.

Чому ім’я Мудрика часто згадують у новинах?

Окрім спортивних досягнень, значний резонанс отримав його рекордний трансфер до «Челсі». Пізніше увагу привернула інформація про позитивний допінг-тест. Остаточне рішення у дисциплінарній справі ще не ухвалене.

Яка позиція Михайла Мудрика на полі?

Основна позиція футболіста — лівий вінгер. За необхідності він також може діяти на правому фланзі атаки або як атакувальний півзахисник. Його сильними сторонами вважаються швидкість, дриблінг і гра один в один.

Чи є Михайло Мудрик одруженим?

Публічно підтвердженої інформації про дружину або офіційний шлюб футболіста немає. Також відсутні підтверджені дані про дітей. Сам спортсмен майже не коментує особисте життя.